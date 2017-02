Trippelutrykning etter arbeidsulykke

Klokken 10.52 rykket politi, ambulanse og brannvesen ut i nordlig retning i Storgata i Brønnøysund.

Operasjonsleder Bente Bygdås hos politiet i Helgeland opplyser til BAnett like før klokken 11 at politiet hadde fått melding om en arbeidsulykke i Skåren i Brønnøy.

- Meldingen gikk ut på at en hjullaster hadde veltet og at en person var fastklemt. Vår patrulje har nettopp kommet til stedet og opplyser at ingen personer er fastklemt. Hjullaster-sjåføren er ute av kjøretøyet og oppe og går. Vedkommende sjekkes av ambulansepersonell på stedet, vi vet foreløpig ikke noe om tilstand, sier Bygdås.

Klokken 11.10 melder politiet at fører av hjullaster ble med ambulansen til legekontoret for sjekk/behandling. Skadeomfanget er ukjent.