Denne uken endrer Brønnøysunds Avis utgivelsesfrekvensen, og tre aviser i uken blir til to. Det betyr at BA denne uken gir ut avis på tirsdag og fredag.

I dag lanseres også Pluss, som blir BAs løsning for eksklusivt inneholdt for abonnenter på nettavisen BAnett.

—Som før blir det avis på tirsdag, men helgeavisen kommer på fredag i stedet for lørdag. De som får avisen med bud får den torsdag kveld, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Matti Riesto.

Seks av ti blir Pluss

—Og hvordan vil leserne merke overgangen?

—Leserne vil merke at de to avisene som kommer blir tykkere. Den store forandringen er plussløsningen på nett, som vil gi mer nettsaker, som blir forbeholdt abonnentene våre, sier Riesto.

Ifølge ham vil rundt seks av ti saker på BAnett.no være pluss, men dette vil bli fortløpende evaluert.

—Det blir ikke mindre stoff for leserne?

—Vårt mål er å tilby like mange artikler som før, men fordelt på to i stedet for tre aviser. Det blir også mer ferskt stoff for abonnenter på nett, gjerne de mer grundige sakene som før har vært forbeholdt for papiravisen, sier han.

Må finansieres

—Du frykter ikke sviktende annonseinntekter og trafikk på nett?

—Erfaringer fra våre søsteraviser viser at det i liten grad går ut over det, så lenge man gjør dette rett. Vi er inne i en brytningstid der stadig flere leser oss på nett, mens vi har færre betalende abonnenter. I den situasjonen må vi gjøre noe for å få betalt for den jobben vi gjør. For det er viktig for oss. Vi har fallende annonseinntekter på papir, og liten økning i annonseinntekter på nett. I denne situasjonen må vi ha mer brukerbetaling, slår Riesto fast.

Han får støtte fra redaksjonsklubben i BA.

—Redaksjonsklubben i BA ønsker pluss-løsningen velkommen. Dette er kun en videreføring av den abonnementsmodell leserne våre allerede kjenner, men nå inkludert nett. Lokalsamfunn som ønsker uavhengig nyhetsdekning redigert på etisk plattform, har alltid betalt for dette. Journalistikk må finansieres, og slik er det fortsatt. Uansett om sakene publiseres på nett eller papir, sier NJ-leder Bente Milde.

Må merke fordel

Førsteamanuensis og medieforsker Erik Wilberg ved BI mener det går greit å senke frekvensen.

—Å gå fra tre til to er ikke like alvorlig som å gå fra fem til tre. Da er folk allerede vant til å ikke få avisen hver dag. Det ligger i kortene. Men for at det skal fungere i praksis også med tanke på fremtidig betaling må nettet reflektere en forbedring. Det betyr i praksis at de som logger seg på må ha en følelse av at selv om frekvensen har gått ned, så har de ikke mistet noe, sier han.

Wilberg tenker at avisen må kunne gi leserne en merverdi på nett.

—Det vil kanskje innebære mer bruk av video og mer moderne virkemidler som i historiefortelling. Det tror jeg vil være litt «make or break» i denne sammenhengen. Hadde Brønnøysunds Avis gått fra fem til tre ville kraften dere måtte legge ned i det vært mye sterkere, mener han.

—Vil folk betale for journalistikk?

—Viljen til å betale er økende. Amedia rapporterer at de har gode erfaringer med at folk etter hvert kjøper digitale abonnement og logger seg på aID, som er deres innloggingsløsning. Det er viktig at man har gode systemer, det må ikke være noe herk å få tilgang. Du må kunne betale med et kredittkort, for å si det sånn. Alt det der er kjempeviktig for at man skal lykkes med en satsing samtidig som man går ned i frekvens, sier Wilberg.

Få med ungdom

Medieforskeren viser til at Brønnøysunds Avis er en veletablert aktør på nett, som Norges første nettavis.

—Dere er i en del av verden som har vært relativt stabil. Jeg vet ikke hvordan det er hos dere med fraflytting, men Nord-Norge er et område som har opplevd mye fraflytting. Den demografiske sammensetningen av befolkningen har noe å si, siden det er lettere å få med seg en yngre aldersgruppe, særlig de mellom 24 og 34 år.

Disse er ofte i en etableringsfase, de har unger, og må holde seg orientert om slikt som barnehager, skoler og andre oppvekstvilkår.

—De over 50 er vanskeligere å flytte på. De må oppleve at de får en litt bedre avis på to dager enn på tre dager, sier medieforskeren.