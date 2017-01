Politiet: Tiltalt mann løy bevisst for retten

En mann i 20-årene fra Brønnøy er satt under tiltale av Nordland statsadvokatembeter for falsk forklaring under avgitt forsikring etter den gamle straffelovens paragraf 163 første ledd.

Sa han hadde kjørt

Ifølge tiltalen forklarte mannen seg falskt under en hovedforhandling i Brønnøy tingrett i mars 2015. Han hadde avgitt vitneforsikring. Hovedforhandlingen handlet blant annet om et tilfelle av promillekjøring mellom Tjøtta og Sandnessjøen.

Ifølge rettsdokumentene fra 2015 forklarte mannen da at det var han som hadde kjørt bilen, og ikke en annen mann, som sto tiltalt for forholdet .

Dette til tross for at både han og den andre mannen hadde fortalt politiet på stedet at det var den andre mannen, som var tiltalt for kjøringen, som hadde kjørt.

Ifølge tiltalen forklarte han dette «...til tross for at dette var bevisst uriktig».

Politiet: – Bevisst løgn

Aktor i saken er politifullmektig Anne-Karine Veiding.

– Det som gjør denne saken litt spesielt er at det er falsk forklaring med forsikring. Når du møter i retten må du avgi en vitneforsikring. Det er straffeskjerpende, sett mot falsk forklaring for politiet, der man ikke avgir slik forsikring, sier hun.

Det er ikke straffbart å ta feil. For å kunne ta ut tiltale for falsk forklaring må påtalemyndigheten være sikre på at det er løyet bevisst.

– Politiet mener dette er en bevisst løgn, sier Veiding.

Lang liggetid

Den gamle straffelovens paragraf 163 har en strafferamme på fem år fengsel. Normalstraffenivået er imidlertid betydelig lavere.

– Normalstraffenivået i saker om falsk forklaring med forsikring er normalt en kortere ubetinget fengselsstraff, men denne saken har ligget alt for lenge, og med lang liggetid beveger vi oss nok ned til en betinget dom, mener politifullmektigen.

Mannens forsvarer er advokat Tore Walle-Jensen. Han ønsker ikke å kommentere saken før hovedforhandlingen.

Saken var opprinnelig berammet i Brønnøy tingrett til onsdag 1. februar, men er nå utsatt til 9. mars.