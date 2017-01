Bondelagsledere: – Det er dette vi brenner for

Tirsdag ettermiddag tente bondelagene fra Brønnøy, Vega Vevelstad og Sømna et varselbål utenfor Havnesenteret i Brønnøysund. Dette gjorde de for å protestere mot regjeringens jordbruksmelding, som de mener vil føre matproduksjonen i feil retning.

– Det er dette vi brenner for

– Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, skriver de lokale bondelagene i pressmeldingen om arrangementet.

Fylkesleder i Nordland Bondelag, Bernt Skarstad, sier til BAnett at forslagene i jordbruksmeldingen er en trussel mot landbruket i distriktene.

– Vi ser at meldingen som har kommet inneholder mange små tiltak som reverserer den distrikts- og landbrukspolitikken som vi har nå. Blant annet vil regjeringen ha et kostnadseffektivt landbruk, og det har ikke vi sjanse til å svare på, sier han.

Vil nå ut med budskapet

Skarstad sier at aksjonen handler om å nå ut til folket og til politikerne. Dette skal gjøres gjennom bål, grilling og kommunikasjon med forbrukere.

– Vi vil rette fokus på de verdiene som landbruket skaper. I Nordland skaper vi verdier for 1,8 milliarder kroner. Det er ganske vesentlig. Vi ønsker å vise at vi er tilstede og tar ansvar for det vi holder på med.

Skarstad forteller at han ønsker at hele landet skal blit tatt i bruk. Jordbruksmeldingen mener han vil ødelegge for bøndene i distriktene ved å flytte produksjonen sentralt.

– Vi kunne hatt produksjonen vår rett nord for Oslo om vi ville, med importerte råvarer, men det vil vi ikke. Vi vil ta i bruk hele landet og vil produsere mat med de ressursene vi har i distriktene.

– Katastrofe for distriktene

Leder for Vega bondelag, Gunnar Solrud, mener det vil være krise for distriktene om forslagene i jordbruksmeldingen går gjennom. Det kan ha ringvirkninger for lokalsamfunnet, mener han.

– Det er en katastrofe for distriktene hvis dette får gjennomslag. Det vil gå ut over samferdselen. Hvis bondestanden halveres vil også ferjetrafikken halveres.

Han mener politikerne må kjenne sin besøkelsestid.

– Det er tross alt valgår.

At regjeringen burde skjerpe seg, er han ikke i tvil om.

– Det er klart de må det. Det er mange som blir berørt av dette på Vega. Turismen går det også ut over. Matvarene blir ikke bedre av at de blir produsert sentralt heller, sier han.

– En klar svekkelse

Sturla Grønbech, leder i Vevelstad Bondelag, mener i likhet med Solrud og Skarstad at distriktene vil lide under de nye forslagene i jordbruksmeldingene - dersom de skulle få gjennomslag på Stortinget.

– Det vil være en klar svekkelse og brudd med de prinsippene vi har hatt fram til nå.

Grønbech hevder at bøndene allerede merker konsekvensene av utviklingen som har vært.

– Frakttilskuddene er fjernet og kostnadene har økt, sier han.

– Dramatisk hvis gjennomført

– Forslaget i selv selv er ikke dramatisk, men skulle det bli gjennomført vil det ha store konsekvenser for distriktene. Når landbruket forsvinner blir også grunnlaget for skoler, barnehager og kollektivtransport borte, istemmer Jørgen Myrvang, leder for Brønnøy bondelag.

Han mener at spesielt én kommune vil merke konsekvensene om forslaget blir vedtatt.

– Vega er et klassisk eksempel. Dem vil det nok gå veldig hardt ut over.

Det ble ikke bare tent bål i Brønnøysund tirsdag ettermiddag. Sjekk bildekarusellen i toppen av saken for å se flere bilder.