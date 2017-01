Vega SV legger ned sin aktivitet

Årsmøtet i Vega SV har besluttet å legge ned aktiviteten. Det var ingen uenighet om dette på møtet. Det skriver Per-Anton Nesjan i en pressemelding, der han omtaler seg selv som siste leder i Vega SV

- Gjennom ganske lang tid har det bygd seg opp en frustrasjon over politikken som blir utøvd både på fylkesnivå og på sentralt hold. Noe av frustrasjonen stammer fra SVs regjeringsperiode. SV skal være et fredsparti. Å gå til krig mot andre land er derfor ikke noe våre medlemmer syntes noe om, og som partiet ikke skulle ha akseptert, skriver Nesjan.

Godtar ikke støtte til fylkessammenslåing

Han mener fortsatt at SV har en veldig god landbrukspolitikk, men at dette overskygges denne av partiets rovdyrpolitikk.

- Skal vi kunne utnytte beiteressursene i utmarka så må rovdyrstammene forvaltes. Det går ikke an å ha fri vekst av rovdyr, mener Nesjan.

Fylkessammenslåing er et annet tema der lokallaget på Vega føler at forskjellene blir for store.

- På fylkesnivå så vakte det reaksjoner at fylkespartiet jublet over at det skulle inngås forhandlinger om sammenslåing av Nordland og Troms fylker. Vega SV har satt kampen mot kommunesammenslåing som hovedsak i programmet, så vi oppfatter at fylkespartiet ikke er konsistent i denne saken, skriver Nesjan.

Vurderer innmelding i Rødt

Også flyplass-saken i Rana er et problem. Der savner SV-laget på Vega sterkere støtte til opprettholdelse av flyplassen i Mosjøen.

- Dette er fire saker som ble tatt opp som årsaker til at aktiviteten legges ned, skriver Nesjan, som utover dette henviser til medlemmene selv.

Ifølge Nesjan vil noen av medlemmene orientere seg mot Rødt.

- Disse inviterer til et informasjonsmøte om Rødt kvelden 6. februar på møterommet på rådhuset. Her blir det mulig for alle interesserte å møte opp for å finne ut om dette er det rette alternativet, skriver Per-Anton Nesjan.