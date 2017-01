Tidligere sjøkaptein fyller 75 denne uken

Torsdag fyller Ole Gerhard Nilsen fra Vega 75 år. Jubilanten kan se tilbake på en lang karriere til sjøs. Nilsen var sjømann fra han var 15 og til han gikk over i pensjonistenes rekker som 60-åring. Først 20 år med utenriksfart, deretter hurtigrutekaptein for Nordefjeldske og de siste 15 årene som skipper for Torghatten Trafikkselskap både på ferjen og hurtigbåten til Vega.

- Jeg kan være frimodig nok til å se at jeg er en gammel sjømann nå, sier Nilsen.

Selv om sjølysten har blitt - som så mye annet - roligere med årene, er den erfarne sjømannen fortsatt glad i en tur "på sy".

- Jeg har en skikkelig gjev sjark. 27 fot. Det beste med sjarken er at det er så høyt rekkverk. Jeg har så mange barnebarn med på tur, og det trenger jeg nesten ikke tenke på engang fordi det er så høyt opp til rekka, sier Nilsen.

Sønnene Per Egil, Ole Bjørn og Jan Tore Nilsen har for lengst vist at de kan holde seg innenfor rekka på båten.

- Jeg oppfatter det slik at de er både friske, dyktige og at de har skikket seg i livet, sier pappa Ole Gerhard stolt.

