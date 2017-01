Stortorgnes-ferja står fortsatt på kuttlista

Jørn Sørvig har ledet utredningen, som er gjort på oppdrag for Nordland fylkeskommune. Mandag ble den overlevert til fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund. Nå er høringsfristen 1. juli år før fylkestinget skal gjøre sitt vedtak i oktober.

Kutter Sauren-ferja

I dokumentets innledning heter det at det skal gi kortere reisetid på de regionale rutene, effektivisering av dagens ferjeruter og flere direkteferjer. Videre foreslås det blant annet følgende:

* Ferje til Træna får økt hastighet. Frekvensen øker fra to rundturer til fire rundturer per dag.

* Ferjeruten Brønnøysund-Stortorgnes (Sauren) foreslås nedlagt. Dette behovet skal løses ved at hurtigbåten til Vega anløper Sauren på bestilling. Sauren betjenes fredag tur/retur og søndag kveld.

* Alle formiddagsturer med hurtigbåten mellom Brønnøysund og Vega legges ned.

* Sykehusbåten rute 18-159 Brønnøysund–Sandnessjøen opprettholdes som i dag.

Totimersfrekvens på direkteferje

I Tjøttabassenget foreslås følgende:

* I ferjesambandet Forvik - Tjøtta opprettes direkteferge Forvik - Tjøtta. Fast totimers-avgang innføres.

* En mindre ferje ivaretar bygderute/ferjefunksjoner internt i Tjøttabassenget: Forvik – Vågsodden – Stokkasjøen – Tro – Mindlandet - Tjøtta.

* Båtrute Visten videreføres. Anløpssteder mellom Forvik og Tjøtta tilpasses anløpene til «bygderute/ferge» i Tjøttabassenget. Husvika og Grytåga legges ned som anløpssteder. Husvika betjenes via fylkesveg og ferge Hundåla-Orsdal.

Avventer i Bindal

Angående tilbudet i Bindal heter det at bilførende hurtigbåt i Bindalsfjorden fortsatt skal sikre transportbehovet for skoleskyss og arbeidspendlere samt servicebehov for befolkningen.

- I løpet av få år vil det med dagens befolkning ikke være skoleelever som er avhengig av daglig skoleskyss med båt. Rutetilbudet vil da bli tilpasset ny situasjon. Bindalseidet har 40 minutter reisetid med bil til Terråk, men anløpes av hurtigbåten for jobbpendlere. I dagens ruteopplegg er merkostnadene for anløp av Bindalseidet marginale siden båten uansett vil passere anløpsstedet, heter det i utredningen.

