Eiendomssjef: - Har aldri opplevd makan før

Brønnøysunds Avis skrev i lørdagsavisen om at Brønnøyhallen i lengre tid har stått uten ventilasjon og at dette har skapt dårlig luft og inneklima i hallen. Kommunen skylder på Qvillvent AS, som er entreprenørselskapet kommunen har benyttet seg av. Ventilasjonsanlegget skulle i utgangspunktet være i drift igjen i september i fjor. Ifølge eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre er det sommel som ligger til grunn for at det ennå ikke står klar til bruk. Dette beklaget daglig leder i Qvillvent, Per Morten Samuelsen, i lørdagsavisen.

- Det er selvsagt uheldig, sa han.

Samuelsen lovet imidlertid at jobben skal være gjort i løpet av to uker.

- Vi venter på nye motorer, og disse blir montert i neste uke. Planlagt oppstart av ventilasjonsanlegget er om cirka 14 dager, sa han.

Gjentatte anledninger

Eiendomssjef Sæthre sier til BAnett at kommunen flere ganger har gitt Qvillvent AS muligheter til å ordne opp i situasjonen.

- Alle brukere av hallen blir berørt av tingenes tilstand. Vi har fått en del etterlysninger og spørsmål blant annet fra barnehagen, sier Sæthre.

Styrer i Barnetun barnehage Linn Almendingen bekrefter at situasjonen også rammer ansatte og 36 barn hos dem.

- Vi merker det veldig godt. Det blir veldig tung luft, det lille vi får. Vi må kjøre gjennomlufting flere ganger om dagen. Det er veldig slitsomt, for vi må blant annet passe på at ingen løper ut når vi lufter, sier Almendingen.

Hun har ventet på at ventilasjonsanlegget skal slås på igjen siden juni/juli.

- Jeg forstår kommunens fortvilelse, men dette begynner å bli uakseptabelt. Nå håper vi bare at noe skjer raskt.

Sætre er enig i at det nå begynner å haste.

- Anlegget skulle vært i drift i uke 51, og det er klart at når vi nå begynner å nærme oss 1. februar så begynner det å bli veldig beklagelig.

Snakket om alvorligheten

Sæthre opplyser om at partene har snakket sammen på telefon angående problemstillingen.

- Vi snakket om det som kom fram i avisen og om alvorligheten i situasjonen.

Innkjøpsansvarlig i kommunen, Jørn Johansen, har også vært i kontakt med Per Morten Samuelsen om manglene i hallen. Han bekrefter at det vil ta to uker før ventilasjonsanlegget står klart - så framt alt går som det skal.

Han mener det ikke vil ha noe for seg å la hente inn ny aktør for å fullføre arbeidet.

- Det beste kortet vi har for å få alle brukere av hallen tilfreds er å la Qvillvent gjøre seg ferdig, Johansen.