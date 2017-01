Bindals-firma økte inntektene med 60 prosent

Bindals-bedriften NorseAqua AS melder om kraftig omsetningsvekst og rekordresultat i regnskapet for 2016. Gründer Lars Berg-Hansen opplyser i en pressemelding at overskuddet skal investeres i ny kunnskap i bedriften.

Berg-Hansen er daglig leder for selskapet som har ti ansatte inkludert sjefen sjøl. Fra 2015 til 2016 økte selskapet inntektene med mer enn 60 prosent; fra drøyt 16 til 26,3 millioner kroner. Årsresultatet på 4,15 millioner kroner utgjør en resultatvekst på 15 prosent sammenlignet med 2015.

Suksess for lys-samarbeid

Siden etableringen i 2014 har NorseAqua lansert en rekke løsninger for håndtering av rensefisk. Selskapet opplyser at de leverer tareskjul, fôrautomater, transport- og merdesystemer for rensefisk og annet tilpasset utstyr til oppdrettere langs hele norskekysten, Færøyene, Skottland og Island. I samarbeid med SBS Teknikk i Brønnøysund har NorseAqua også utviklet et nytt LED-basert lyssystem for havbruksnæringa.

– 2016-resultatet er langt på vei et resultat av den kraftige veksten i bruk av rensefisk og markedets behov for nye og funksjonelle løsninger som både ivaretar fiskevelferden og arbeidshverdagen til de som jobber på merdkanten. Vi har også truffet blink med Poseidon LED-lysene, med mer enn 100 solgte lyssystemer til oppdrettere langs hele norskekysten, sier Berg-Hansen i pressemeldingen.

Selv tilbringer den selverklærte problemløseren og kystpatrioten svært mye tid ute på besøk hos oppdretterne.

– Det er jo på merdkanten at behovene oppstår. Innovasjonsprosessen må starte ute på produksjonsanleggene, i dialog med dem som faktisk jobber med dette hver dag, sier Berg-Hansen.

Satser på kompetanse

Overskuddet i NorseAqua skal brukes til å innfri selskapets strategi om å bygge opp kompetansen i egen bedrift. Selskapet har allerede ansatt en produktutvikler og en veterinær. Nå styrker Berg-Hansen & co kunnskapsteamet med en ny produktutvikler.

– En offensiv kunnskapssatsing er helt avgjørende for å lykkes. Derfor er vi hele tiden på jakt etter kreative talenter fra havbruksnæringa. Ny og oppdatert kunnskap er ikke bare viktig for å løse konkrete behov i markedet, vårt kunnskapsteam spiller også en avgjørende rolle i dokumentasjon og oppfølging for kundene våre, sier Berg-Hansen.

– Samtidig er det på sin plass å skryte av operatørene på fabrikkgulvet. Det er de som sørger for at vi greier å betjene markedet på en skikkelig måte, midt oppi veksten og utviklingen. Det er viktig for oss å holde beina på bakken, avslutter Berg-Hansen.