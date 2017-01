Bønder skal brenne bål mot regjeringens politikk

Tirsdag klokken 15 skal Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna Bondelag tenne et «varselbål» utenfor Havnesenteret i Brønnøysund.

Det melder bondelagene i en pressemelding mandag.

Formålet er at bålet skal være et varsel om at Regjeringens jordbruksmelding ifølge bondelagene fører matproduksjonen i feil retning. På samme tid vil det også bli tent bål over hele landet.

– Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, sier leder av Brønnøy Bondelag, Jørgen Myrvang i pressemeldingen.

Han og bondelagene mener at landbruk i kommuner og rundt om kring i alle landets kroker er ei næring med store muligheter,

– Dette potensialet tar ikke meldinga tak i, mener de.

Til stede vil fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad, leder Sømna Bondelag Bjørn Torstein Arnes, leder Vega Bondelag Gunnar Solrud, leder Vevelstad Bondelag Sturla Grønbech og leder Brønnøy Bondelag Jørgen Myrvang være.