Vårtegn i januar

Vi skriver siste helgen i januar, men vinteren lar vente på seg og hestehoven blomstrer. Lars Fagerli fant denne buketten i full blomst like ved ferjeleiet i Andalsvåg mandag. Lisbeth Lånan har sendt oss bildet av en hestehov som har bestemt seg for å titte fram i Vega barnehage.

I Sør-Norge er pollensesongen i gang. Der er rekordtidlig. Pollen fra or er funnet ved stasjoner i Kristiansand og Ørsta, skriver VG.

Norges Astma- og Allergiforbund bemerker at den tidlige starten henger sammen med at fjoråret ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration var det varmeste året noensinne målt på kloden, og at vinteren i Norge også har vært svært mild.

Ifølge meteorologene fortsetter vårværet. I dag er det meldt vind fra sør/sørvest og enkelte regnbyger.

I morgen meldes det skyet, men for det meste oppholdsvær, med vind fra sør/sørøst.