Widerøe lytter til kritikken: Endrer på de nye rutene

Widerøe har fått kritikk lokalt for rutendringene på Brønnøysund-rutene fra 1. april, når det nye rutetilbudet trer i kraft. Samtidig har selskapet signalisert at de kan være villige til å foreta justeringer.

Og fredag ettermiddag varsler selskapet endringer.

-Vi har mottatt en rekke innspill og ønsker fra en rekke aktører. Noen ønsker har vi klart å imøtekomme, men langt fra alle sier direktør for network and pricing i Widerøe, Terje Skram.

Styrker Brønnøysund-Trondheim

-Vi er spesielt glade for at vi har klart å finne rom for en daglig rundtur mellom Trondheim og Brønnøysund, samt Trondheim og Sandnessjøen midt på dagen. I det opprinnelige forslaget var dette et tilbud bare tirsdag og torsdag fra Sandnessjøen - mandag, onsdag, fredag og søndag fra Brønnøysund. Dette blir nå et tilbud alle dager unntatt lørdag. Vi har også sikret korrespondanse med helikoptertrafikken ut fra Brønnøysund i det nye ruteopplegget, fortsetter Skram.

Det nye ruteprogrammet forutsetter at Værnes brukes som trafikknutepunkt i like stor grad som Bodø, skriver selskapet. Forbindelse videre til Tromsø vil derfor kunne gå enten via Trondheim eller via Bodø. Reisende fra Mo i Rana vil kunne være i Tromsø klokken 09:00. Reisende fra øvrige Helgeland vil kunne være i Tromsø klokken 11:10. Dette gjør dagsreiser til Tromsø fra samtlige lufthavner på Helgeland mulig.

Forstatt kortere flydøgn

Samtidig signaliserer Widerøe at de ikke endrer på det andre hovedpunktet de nye rutene er blitt kritisert for: At morgenflyene går senere og kveldsflyene tidligere.

- Mange av ønskene som har kommet inn har vært ønske om tidligere eller seinere avganger. Dette kan Widerøe ikke imøtekomme da det vil øke behov for antall fly og mannskap. Det vil gi kostnader utover det tilskuddet som er avtalt i anbudet, skriver selskapet i fredagens pressemelding.

Widerøe framhever at ruteprogrammet svarer på samtlige krav som Samferdselsdepartementet har satt i anbudsutlysningen. I tillegg lever Widerøe ekstra kapasitet som går utover det krav som departementet har satt.