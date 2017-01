Villaksfangsten mer enn halvert på tretti år

Det er SSB-tall som viser utviklingen: Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo.

SSBs statistikk over elvefiske etter laks i 2016 viser at det ble fanget 13.000 færre laks enn i 2015. Tallene er på nivå med snittet i sjø og elv de siste ti årene, og de bekrefter den foreløpige rapporten Norske Lakseelver ga ut i oktober 2016.

Skylder på oppdrett

Tallene bekrefter ifølge Norske Lakseelver også Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sine observasjoner om at innsiget av villaks til norskekysten er halvert de siste tretti årene.

- Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her. Innblanding av gener fra rømt fisk svekker overlevelsesevnen til avkommet, og lakselusa dreper lakseunger på vei ut i havet, mener generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Norske Lakseelver påpeker at også lakseparasitten Gyrodactylus salaris har desimert bestanden i mange elver, og er en medvirkende årsak til de lave fangstene. Denne er nå heldigvis utryddet de fleste steder.

På plussiden kommer reetableringen av laks i elver som har blitt kalket.

- Vi må huske på at det i 1986 ikke ble produsert mange laks på Sørlandet. Her har vellykket kalking og reetablering sørget for ny laks i elvene, forteller Evensen.

- Taper penger

Laksefisketurisme utgjør en omsetting på omlag 1,3 milliarder rundt om i Norge. Potensialet er ifølge Norske Lakseelver estimert til å ligge rundt 3-4 milliarder om laksemengde økes til tidligere tiders størrelse.

- Elveeierlagene, som er våre medlemmer, gjør en god i jobb i å forvalte lakseelvene slik at det er tilstrekkelig gytelaks tilbake etter fiskesesongen til å sikre fullrekruttering av elva. Det hjelper likevel ikke mye, når det er så stort svinn i havet, påpeker Evensen.

I tillegg til lakselusa, er Norske Lakseelver bekymret for andre sykdommer som rammer oppdrettslaks og villaks.

- Det er forsket alt for lite på hvordan fiskesykdommer spres mellom oppdrett og villfisk, og vi er bekymret for det store antallet oppdrettslaks som hvert år rammes av sykdommer som PD og ILA, sier Evensen.