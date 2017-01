Denne trønderen blir vikar for "Vegtind"

Denne uken har "Kingen", som har vikariert for "Vegtind" siden 7. januar, flere ganger vært nødt til å innstille ruta på grunn av været. Det viste seg at den ene hovedmotoren til "Vegtind" måtte overhales, og at båten skal etter planen skal være tilbake 4. februar.

Nå har TTS skaffet en erstatter fra Torghatten-konsernet i Trøndelag: FosenNamsos Sjø-båten "Frøyfart" er hentet inn som reserve. På skipstrafikken heter båten "Froeyfart", og den gjør seg fredag ettermiddag kjent i området.

- De er ute i sundet og gjør seg kjent her. Når mannskapet er blitt kjent nok her og komfortable med det går den inn i trafikk. Det skjer så fort som mulig, kanskje fra lørdag morgen, sier trafikksjef i TTS Jarle Rodahl.

- Vi ønsket en større båt enn "Kingen". Mannskapet er fra FosenNamsos, i tillegg er det TTS-folk ombord.