TTS-direktøren: - Trygt å reise med oss

Tor Helge Almås har skrevet leserbrev på vegne av Grendelaget Stokkasjøen. "Uansvarlig høy risiko og ustabilitet", skriver de om de siste to år på sambandet.

- Vi har et ufravikelig fokus på sikkerhet. Og det er trygt å reise med oss, kommenterer Stein-Andre Herigstad Olsen, direktør i Torghatten Trafikkselskap.

- Når kommer nyferja?

- Den kommer til Norge 10. februar. Så skal den utrustes. Etter utsjekk og opplæring bør ferjen være i drift mot slutten av mai.

- Hvorfor setter dere ikke inn flere ferjer nå?

- Med fem daglige direkteturer er tilbudet allerede betydelig bedre enn på samme tid i fjor, da det bare gikk én ferje. Fylket har tatt kostnaden med et ekstra skift på "Kjella", slik at produksjonen er den samme. Dermed går det altså to ferjer på sambandet nå.

- Skal nyferja gå på mellomstedene?

- Vi har signalisert at den skal gå direkte, noe som er i tråd med anbudet. Det er også vår oppfatting at dette er i tråd med kommunenes og næringslivets ønske at den største ferja går direkte, så det går raskest mulig mellom de to basebyene, sier Stein-Andre Herigstad Olsen.