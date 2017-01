Olle Aulin kåret til «Årets Unge Hotelier»

Thon Hotels opplyser i en pressemelding at hotelldirektør Olle Aulin ble kåret til «Årets Unge Hotelier 2016» under den norske Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI)-prisutdelingen 25. januar 2017 i Oslo. HSMAI er en verdensomspennende organisasjon for salgs- og markedsføringsledere, som representerer alle deler av reiselivsbransjen.

Hotelldirektør som 27-åring

Olle Aulin begynte sin karriere som konferansevert hos Thon Hotels i 2008. Siden jobbet han seg oppover i gradene og ble hotellsjef for Britannia Hotel i Trondheim høsten 2014. Som 27-åring i 2015 ble Aulin hotelldirektør på Thon Hotel Brønnøysund. Nylig byttet han jobb internt til stillingen som hotelldirektør på Thon Hotel Stavanger. Aulin er 28 år gammel og kommer opprinnelig fra Uppsala i Sverige.

I juryens begrunnelse nevnes det at Olle Aulin er ambisiøs, men at han også er en leder som tar seg av medarbeiderne sine.

– «Årets Unge Hotelier» beskrives som en leder som evner å tenke strategisk og resultatorientert og samtidig tar godt vare på sine medarbeidere og får dem til å vokse. En coachende lederstil, med fokus på å få frem det beste i sine kollegaer og medarbeidere, har vist seg å være svært effektiv. Dette er en synlig og operativ leder som går foran som et godt eksempel. «Årets Unge Hotelier» søker hele tiden utvikling, utfordring og ansvar, noe som har ført ham dit han er i dag. Gjennom å tilegne seg ny kunnskap og nye utfordringer, ønsker han hele tiden å forbedre driften på stedet han arbeider. Han har tydelige mål som følges tett opp, noe som har resultert i måloppnåelse, samt positive endringer og gode resultater, sier juryen i sin uttalelse.

Stolt og ydmyk prisvinner

- Jeg er utrolig stolt, ydmyk og takknemlig over å motta denne ærefulle prisen. En stor takk til alle kollegaer som jeg har jobbet sammen med opp igjennom årene, de er en stor del av grunnen for at jeg kan motta denne prisen. Det har vært en lærerik og morsom reise å være med på, jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Olle Aulin.

Premien i forbindelse med «Årets Unge Hotelier»-prisen er et studieopphold ved The Cornell School of Hotel Administration i New York.

– Olle beviste at han var en dyktig, positiv og engasjert medarbeider allerede da han begynte å jobbe for oss i 2008 da han var 20 år gammel. September 2015 ble han hotelldirektør på Thon Hotel Brønnøysund frem til han byttet jobb i januar i år som hotelldirektør på vårt nye hotell, Thon Hotel Stavanger. Han er en populær leder og det er gøy å se unge talenter som Olle utvikle seg i hotellbransjen, sier konserndirektør for Thon Hotels Morten Thorvaldsen.