Dømt for rasisme, men mot hvem?

Da tiltalte møtte i Alstahaug tingrett nylig erkjente han å ha kalt mannen dette. Tiltalte sa også at «han burde skytes». Det hele fant sted på venterommet ved Narvesen på kaia i Sandnessjøen 4. januar 2016.

Mannen dro til et utested i kaiområdet i Sandnessjøen etter dette, og ble kort tid etter konfrontert av politiet, og erkjente hva han hadde sagt, og beklaget dette.

Møtte med feil fornærmede

Men hvilken ung afrikansk mann var det som ble utsatt for mannens eder? Det er uklart.

Stilte i retten med feil mann Feil fornærmet møtte i Alstahaug tingrett. – Et havari av et politiarbeid, konkluderer advokat Arne Johansen.

Da saken først ble berammet i oktober i fjor møtte nemlig påtalemyndigheten i retten med feil fornærmet. Altså en annen mann enn vedkommende som ble utsatt for det verbale angrepet.

Første vitne under behandlingen i oktober var formentlig den fornærmede, men da han forklarte seg var hans uttalelser på vesentlige punkt helt motsatt av hva som ble tatt inn i tiltalen, og mens det neste vitnet kunne bekrefte utsagnene, avviste han at fornærmede i saken var fornærmede, kunne Helgelands Blad skrive i oktober.

14 dager betinget fengsel

Med denne lettere kaotiske bakgrunnen ble saken derfor ført på nytt forrige uke. Den tiltalte mannen erkjente altså utsagnene, og erkjente også straffskyld. Han ble følgelig dømt for hatefulle ytringer etter straffelovens §185.

I straffeutmålingen legger retten vekt på at saken har hatt lang saksbehandlingstid. Den ble først forsøkt kjørt som tilståelsessak i fjor høst, men da erkjente ikke tiltalte straffskyld. Derfor ble den altså berammet på nytt i oktober.

– I høst ble saken utsatt under hovedforhandling da politiet møtte med feil fornærmet i saken. Dette er en forholdsvis enkel sak, hvor faktum var oppklart allerede samme dag som hendelsen skjedde, og det burde vært mulig å få avgjort saken på et tidligere tidspunkt, konkluderer dommerfullmektig Tone Cecilie Høgestøl i dommen.

Mannen ble dømt til 14 dager betinget fengsel.

Anker ikke

Til VG opplyser mannens forsvarer, advokat Arne Johansen, at saken ikke ankes.

– Dette er en sak som kunne vært løst der og da. Jeg kalte det for situasjonsbetinget fyllevrøvl, som ble beklaget straks etterpå og som ble beklaget i retten. Vi syntes den bærer preg av dårlig politiarbeid hele veien, inkludert manglende innhenting av ID på fornærmede. At politiet kjører saken uten fornærmede, har de full anledning til. Men det føltes også unødvendig å pågripe min klient dagen før hovedforhandlingen i en sak som dette. Nå er det likevel satt punktum, sier Johansen til VG.

Dømt uten fornærmet

Om det spesielle med å kjøre en straffesak uten kjent fornærmede sier aktor Jalal Khan:

– Det interessante med saken er at selv om fornærmede som utsettes for hatefulle ytringer ikke selv ønsker kontakt med politiet, eller folk hører noen komme med hatefulle ytringer uten å kjenne den som rammes, så kan utøveren bli dømt. Slike situasjoner kan for eksempel skje på steder hvor mange er samlet, på buss og trikk eller tilsvarende, sier han til VG.