Seks personer reddet fra brønnbåt utenfor Steigen

Klokken 06.36 meldte Hovedredningssentralen Nord-Norge at en brønnbåt med personer om bord var i havsnød ved Steigen. SeaKing-helikopter, redningsskøyta "Skuld" og en båt fra Forsvaret var da på stedet, mens Det norske veritas og flere kystvaktfartøy var på tur.

Like etter klokken sju melder Hovedredningssentralen at evakuering av besetning pågår med helikopter. Klokken 07.19 var samtlige seks reddet fra fartøyet, som er "Fisktrans". RS "Skuld" vil gjøre en vurdering om fartøyet kan berges når det blir lyst.

Redningsleder Raymond Prestøy ved HRS Nord-Norge sier til Avisa Nordland (AN) at båten var cirka to nautiske mil fra land da aksjonen startet, og at den drev raskt.

- Det var dramatisk og kunne fort ha blitt enda mer dramatisk. Båten meldte først om rorproblemer og posisjonen var nært land. Da var det bare å få avgårde redningsskøyte og redningshelikopter, sier han til AN.

Det var storm og mye vind i området.

