Coop bygger nytt på Berg, og Vik får Prix-butikk

Onsdag morgen kom en etterlengtet nyhet: Styret i samvirkelaget skriver at også de er glade for å ha fått til et enstemmig vedtak.

- Bakgrunnen for vedtaket er at nåværende butikk er nedslitt og ikke oppfyller dagens krav. I tillegg vil kostnadene med tilbygg og renovering koste mer enn et nytt bygg. På denne bakgrunn har styret vedtatt å bygge nytt, skriver Coop.

To Prix-butikker

Det er også vedtatt at den nye dagligvarebutikken på Berg blir en Prix-butikk. I tillegg skal det bli en Byggmix-butikk i nybygget. I forbindelse med etableringen av Prix på Berg vil også Coop-butikken i Vik bli omprofilert til en Prix-butikk.

Tomten til nybygget har Coop sikret seg for lenge siden. Den ligger mellom dagens butikk og Cirkle K på Berg. Coop vil nå starte et arbeid med å se på hele området sitt på Berg i forhold til reguleringsplan. I nært samarbeid med Sømna kommune vil Coop se på helheten med bygg, veier, parkering, gang- og sykkelfelt, gangfelt med mer.

Ferdig høsten 2018

Foreløpig framdriftsplan er at reguleringsplaner, tegninger, anbudsdokumenter og innredningstegninger skal være ferdig til utsending i løpet av høsten. Byggestart er beregnet til våren 2018, med en beregnet byggetid på 6-7 måneder. Det vil si at nybygget på Berg kan stå ferdig høsten 2018.