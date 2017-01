Vennesund - Holm stoppes av været

Siste: TTS melder at avgangen fra Horn til Anndalsvåg kl. 2045 utsettes til kl. 2120.

"Kjella", som ble tatt ut av trafikk mandag, er tilbake i trafikk på Tjøtta-Forvik fra klokken 08.20 torsdag.

Klokken 17 ble Sambandet Vennesund - Holm innstilt inntil videre grunnet sterk vind. Ved Brønnøysund lufthavn blåste det da stiv kuling fra sørvest.

Øvrig ferjetrafik

Vega-sambandet: Tekniske problemer på Vega-ferja gjorde at avgangen 13.40 fra Horn og 14.40 fra Igerøy ble kansellert. Klokken 14.22 er "Torgtind" tilbake i normal trafikk.

Horn-Andalsvåg: Her innstilles avgangene kl.17.05 og kl.18.10 på grunn av vinden. TTS melder at avgangen fra Horn til Anndalsvåg kl. 2045 utsettes til kl. 2120.

Tjøtta-Forvik: Ferjeavgangen fra Tjøtta kl. 17.55 blir innstilt, grunnet sterk vind. Avgangen kl. 18.25 går via mellomsteder, hvis været tillater det.

"Kingen" innstiller

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vind og regn onsdag og torsdag, og TTS meldte allerede tirsdag kveld at dette fikk følger for hurtigbåtsambandet mellom Vega og Brønnøysund. "Kingen" innstilte avgangene onsdag morgen grunnet sterk vind. Ruten skulle tas op igjen med avgang fra Rørøy kl. 14.25 dersom været tillot det, men senere kom meldingen om at "Kingen" innstilte alle turene onsdag.

Siste: De første turene med hurtigbåten torsdag morgen innstilles. Første tur fra Rørøy kl. 09.25, hvis været tillater det.

Siden 17. februar har "Kingen" trafikert ruta, siden "Vegtind" har tekniske problemer.

Flytrafikken går stort sett som normalt, men i formiddag var ett fly kansellert.