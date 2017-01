Vega havhotell fikk alko-ja i formannskapets hastemøte

I går var Vega formannskap samlet for å foreta skriftlig saksbehandling av én sak: Vega havhotells søknad om tillatelse til innførsel av alkohol fra utlandet. Der ble følgende vedtatt:

"Vega Havhotell ved styrer Jon Aga og stedfortreder Anna Aga får utvidet eksisterende bevilling for skjenking gruppe 1,2 og 3 til også å omfatte innførsel av alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder for, for skjenking i egen virksomhet, jfr. k. sak 35/16 hvor bevillingen ble videreført for 4 nye år".

Vedtaket ble fattet etter skriftlig saksbehandling og med hjemmel i kommunelovens paragraf 13 om utvidet myndighet i hastesaker.

Havhotellet-innehaver Jon Aga sier til BAnett at bedriften trengte å få en tillatelse på plass så de kan importere vin fra utlandet.

- Vi har noen vingårder i Italia hvor vi kjenner folkene. Der velger vi ut viner som vi vil ha som særegne for vårt hotell. Vi var der i høst og valgte ut viner og gode olivenoljer. I tillegg markedsførte vi norsk fisk der, ved at vi lagde mat på vingården, forklarer han.