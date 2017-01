Nå koster det 100 kroner å betale kontant på SHMIL

Det kommer fram i en publisert pressemelding på Søndre Helgeland Miljø IKS (SHMIL) sine hjemmesider. Meldingen har tittelen "slutt på kontanter på gjenbruksstasjonen fra 1. januar 2017".

Det er imidlertid ikke helt slutt på kontanter, det skal bare bli kostbart å bruke dette som betalingsmiddel. Det innføres et gebyr på 100 kroner for å betale med kontanter. Dette skal ifølge SHMIL dekke kostnadene med å håndtere kontanter. Renovasjonsselskapet ønsker nå i hovedsak å ta betaling via bankkort.

SHMIL kan ifølge en hjemmel i finansavtaleloven § 39 kreve gebyr ved kontantbetaling dersom dette medfører ekstra kostnader og gebyret er "avtalt på forhånd".

Tolkning

I en tolkningsuttalelse fra regjeringens lovavdeling datert 2013 angående finansavtaleloven står det at "hvorvidt betalingsmottakeren for øvrig må legge til rette for betaling både med sedler og mynter må etter vårt syn vurderes etter prinsippet i § 38 annet ledd, altså om betalingsordningen etter en samlet vurdering må sies å medføre vesentlig merutgift eller annen ulempe for betaleren.".

Samfunnet digitaliseres

Helene Falch, regiondirektør i Forbrukerrådet, forteller at det finnes fritak fra finansavtaleloven som tar hensyn til sikkerhet og nødvendighet.

- Finansdepartementet har åpnet for at det er greit å ta et gebyr for å betale med kontanter. Det skal eventuelt dekke kostnader ved å håndtere kontantene, og bedriften må klart og tydelig fortelle om det til kundene sine.

Kontanter ivaretar personvernshensyn

Falch forteller også til BAnett at Forbrukerrådet mener forbrukerne må få velge den betalingsmåten de selv ønsker, men at utviklingen tilsier digitalisert betaling.

- Forbrukerrådet mener at hvis man over tid skal gå over til utelukkende digital betaling, må dette være fordi forbrukerne velger det og det er lagt godt til rette for dette. Kontanter er også en betalingsform som ikke legger igjen spor, og ivaretar slik personvernhensyn, sier hun.