IOGT gleder seg over gode avholdstall

- 18 prosent av befolkningen ikke har drukket alkohol det siste året. Det er oppløftende tall, sier Per-Arne Lillebø.

Han er regionleder for IOGT Midt, som strekker seg fra Vanylven helt sør i Møre og Romsdal til Mo i Rana i nord, og har flest medlemmer og støttespillere av regionallagene i organisasjonen.

- Vi har 900 av landets 3.500 medlemmer og medspillere. Forskjellen er at medlemene ikke drikker alkohol, sier Lillebø, som er ute på turné sammen med kampanjeleder Gisle Bangsund.

Hvit jul

IOGT står for International Organisation of Good Templars, er et internasjonalt fellesskap av frivillige organisasjoner i avholdsbevegelsen. Hovedkontoret ligger i Mölnlycke utenfor Göteborg. Organisasjonen er også kjent under navnet Godtemplarordenen.

IOGTs visjon er at "mennesker over hele verden får leve frie og meningsfylte liv uten at alkohol og andre rusmidler hindrer dette".

- Vi reiser rundt med informasjon om vårt arbeid og verver medlemmer. Her i Brønnøysund har IOGT markert seg med "Hvit jul"-kampanjen de tre siste årene, sier Bangsund.

Støtter måtehold

Anne Tøgersen var en av brønnøyværigene som besøkte standen med slagordet "Ditt valg betyr noe for andre".

- Jeg er ikke avholdskvinne, men støtter at man skal vise måtehold når barn er til stede. Noen mener unger bør få oppleve at det er naturlig med et glass vin til maten. Men det er forskjell på ett glass eller to og å være synlig beruset mens barn er til stede, sier Tøgersen og skåler med eplemost.

Standen på Havnesenteret var også bemannet av leder for lokallaget Einar Ansnes.

- Vi er 100 medlemmer på Sør-Helgeland, sier Ansnes.