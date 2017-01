Torghatten gikk glipp av Helseekspressen

Helseekspressen ble første gang kjørt 1. juni i fjor, og skulle avhjelpe følgene etter at Tosenveien ble stengt av ras, ved å kjøre daglige ruter mellom Brønnøysund og Mo i Rana, med stans i Sandnessjøen og Drevja.

– Billigst og best kvalitet

Til styremøtet i Helgelandssykehuset neste mandag har innkjøpssjef Rune Sætermo ved Helse nord regionhelseforetak (RHF) meddelt at Geilo turbusser er tildelt kontrakten for Helseekspressen. Det var også Geilo turbusser som kjørte første helseekspress-tur i juni.

I tildelingen har Helse nord RHF lagt vekt på tre kriterier, med vektet score. Pris utgjør 70 prosent, kvalitet 20 prosent og miljø 10 prosent. Geilo turbusser oppnår scoren 10 på pris og kvalitet, men er litt dårligere på miljø.

Selskapet tilbyr en totalpris på 12.320 kroner per dag, noe som er marginalt billigst, men scoren på kvalitet løftes også på grunn av en reserveløsning, som ifølge sakspapirene, er av tilsvarende kvalitet som hovedløsningen. Glasstak, alkolås og bedre isolasjon i bussen, som skal gi mindre støy, vektlegges også.

– Samlet sett er tilbudet fra Geilo Turbuss AS vurdert som det økonomisk mest fordelaktige, konkluderer Sætermo.

Torghatten vant ikke frem

Sett bort fra Geilo turbusser ble fire andre tilbud vurdert. En av disse ble diskvalifisert på grunn av manglende kvalifikasjon for deltakelse i konkurransen.

– En av tilbyderne var Torghatten, men Torghatten ble ikke diskvalifisert. Torghatten nådde ikke opp mot Geilo, blant annet på grunn av pris, sier direktør Per Martin Knutsen hos Helgelandssykehuset til BAnett. Kontrakten signeres 24. januar.

– Geilo Turbusser, har vunnet en ny kontrakt med kjøring av Helseekspress. Avtalen gjelder 1 Helseekspress fra Brønnøysund til Mo i Rana, Avtalen er gjeldene fra og med 7. august 2017. Og gjelder i 6 år. Vi takker Helgelandssykehuset for tilliten, skriver Geilo turbuss AS på sine nettsider.

Alt for dyrt med taxi

En årsak til at Helseekspressen opprettholdes er at det er for dyrt å sende pasienter i taxi.

– På generelt grunnlag vil jeg si at en pasient fra Sør-Helgeland med taxi kan koste rundt fem tusen kroner tur retur, uttalte enhetsdirektør for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset, Bjørn Haug, til BAnett i forbindelse med en annen sak. Da helseminister Bent Høie var på besøk i Brønnøysund i fjor fikk han høre fra Haug om transportkostnadene på Helgeland. Haug fortalte at Helgelandssykehuset bruker nesten 20 prosent av budsjettet sitt på transport, blant annet pasientreiser. Til sammenligning bruker et stort sykehus på det sentrale Østlandet promiller på transport.