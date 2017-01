Torgarhaugen må oppfylle hytte-krav

Torgarhaugen as ønsker å bygge tre mindre hytter istedenfor de seks overnattingsrommene som var i feriesenteret som blåste ned. Iver Dreiås er daglig leder for Torgarhaugen as, som eier bygget og eiendommen. Han har søkt Brønnøy kommune om dispensasjon fra arealplanen.

Må tilpasses landskap

Nå har to instanser uttalt seg om søknaden.

Nordland fylkeskommune, ved seksjonsleder for kulturminner Geir Davidsen, mener blant annet at eventuelle hytter må være tilpasset landskapet, være lite synlige på avstand, og at de ikke må bidra til vesentlig privatisering av området.

Fylkeskommunen mener videre at det må innhentes mer kunnskap om vindforhold og forventede klimaendringer i området, med tanke på hyttenes plassering, før dispensasjon gis.

– Vi mener at hyttenes plassering i le for vinden er vesentlig viktigere enn solforhold og havutsikt som er fremhevet ved omsøkt plassering, skriver Davidsen.

Fylkeskommunen kjenner ikke til kjente verneverdige kulturminner, som kommer i konflikt med eventuell utbygging. Det tas forbehold om at Sametinget kan ha innsingelser.

Må fjerne trær og hekk

Statens vegvesen uttaler seg også.

– Våre resultater viser at siktkravet kan innfris dersom trær og hekk fjernes langs fylkesvegen, skriver Hanne M. Alvsing, som er seksjonsleder for plan- og forvaltning i vegavdeling Nordland.

Selv om kommunen skulle innvilge søknaden fra Torgarhaugen må det fortsatt søkes om tillatelse fra Statens vegvesen.

– Våre vurderinger i hovedsak er trafikale konsekvenser som følge av tiltaket og trafikksikkerhet. Vi ser positivt på saken, og hvis kommunen innvilger søknaden, må tiltakshaver søke oss om tillatelse til utvidet/endret bruk av avkjørselen, skriver Alvsing.

Kommunen positiv

Brønnøy kommune har levert et omfattende saksfremlegg til høringsinstansene, og får også ros fra fylkeskommunen for dette.

– Kommunen har i utgangspunktet stilt seg positive til å prøve søknaden, og ønsker derfor å innhente synspunkter fra andre før det konkluderes i saken, skriver rådgiver Lill-Anita Horn hos Brønnøy kommune.

Kommunen har også laget en liste over momenter som taler for og mot dispensasjon.

Momentene som i kommunens øyne taler for er,

Det er normalt å forvente at bygg skal kunne erstattes/kompenseres dersom de blir ødelagt

Det er mulig å benytte allerede eksisterende infrastrukturved lokalisering innenfor eiendomsteigen

Tiltakene er lokalisert unna dyrka og dyrkbar mark.

Alternativ utforming og plassering kan gjøre byggene mindre framtredende i terrenget, det kan settes vilkår for lokalisering, utforming m.v.

Alternativ utforming og plassering kan gjøre byggene mindre utsatt for vær (og vind)

Momentene som i kommunens øyne taler mot er,

Planlagt arealbruk er i strid med kommuneplanens arealdel

I det store bildet rundt Torghatten bør alle enkeltelementer ses i forhold til hverandre og styres i en helhetlig plan (man må regne med at det trengs lengre planleggings-, prosjekterings- og byggeperiode enn forutsatt ved dispensasjonssøknaden jf tidsbruk/omganger med Nasjonale turistvegersitt prosjekt)

Omsøkte tiltak kan ved uheldig utforming og plassering få en privat karakter og vil kunne virke privatiserende.

Høringsfristen var over 22. januar.