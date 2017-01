Nordhus-mann kritisk til oppdrett utenfor Hjartøya

AkvaFuture AS har søkt om oppdrett av laks i lukkede merder ved Hjartøya på Torget. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn av Brønnøy kommune.

Får søke om dispensasjon

AkvaFuture har tre FoU-tillatelser, som tenkes knyttet til lokaliteten, som er planlagt med biomasse på 2.340 tonn laks, ørret og regnbueørret. Planen er å bruke lukkede merder-teknologien til AkvaDesign AS, samme teknologi som testes i Sæterosen.

- I gjeldende kommuneplan er området avsatt til sjøsport. Vi er kjent med at kommunen er i en prosess for etablering av ny kommuneplan, og at det aktuelle området i forslaget er regulert slik at klarering av ny lokalitet kan godkjennes, skriver AkvaFuture-leder Anders Næss i søknaden i desember 2016.

Brønnøy kommune har sagt seg villig til en parallell saksbehandlingsprosess, hvor AkvaFuture får søke om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan mens den nye kommuneplanen utarbeides.

- Bør avslås

Bjørnar Torgersen bor på Nordhus, og han har sendt Brønnøy kommune et brev med merknader til søknaden. Han påpeker innledningsvis at Kvaløyvika i henhold til kommuneplanen er forbeholdt fiskeri og sjøsport og at det langs land på vestre side er avsatt området for blant annet låssetting/sildesteng.

- Områdets status i plansammenheng bør egentlig være grunn nok til å avslå søknaden, og grunn nok for søker til å trekke søknaden og heller peile seg inn på områder som i plansammenheng er avsatt til oppdrett, skriver Torgersen.

Han påpeker også at området er viktig for fiske, blant annet fordi det i hellingen fra Hjartøy og ned mot 40 favner står en stamme med uer, i tillegg til at det finnes hyse, kysttorsk (gjedd), sild og makrell i området.

- Slik oppdrettet er tenkt lagt vil det sperre for flere av de gamle garnesettene og av den grunn avvises, skriver han.

Natur og landbruk

Torgersen er skeptisk til at søknaden ikke angir nærmere hvilke planer som finnes for en landbase, som den nevner at anlegget vil trenge. Han er også kritisk til at man åpner for å endre dagens arealdisponering hvor områdene sør for Nordhuskrysset er forbeholdt landbruk, miljø, kulturvern og friluftsliv.

- For kommende slekter vil det være av stor verdi å kunne oppleve brushanene som spiller for å tiltrekke seg hunnenes gunst rundt osene i havlandet. La oss ta vare på disse verdiene og ikke utarme miljøet vårt! avslutter han.