Den 34 år gamle trebarnsmoren er en av foredragsholderne på onsdagens seminar på Sømna kro og gjestegård. Der skal hun fortelle hva som motiverte henne til å bli bonde.

— Jeg elsker å være bonde, sier Rønning.

Tøff utfordring

34-åringens romantiske inngang til yrket ble brått meget dramatisk. I forsidesaken i januarutgaven av Bondebladet forteller hun sin historie.

Etter å ha tatt over både faren og onkelens andel av gården, bygde familien nytt bolighus, renoverte fjøsen og førte opp et påbygg med 54 liggebåser og melkerobot. Så inntraff katastrofen. 16. oktober 2015 ble den 1.200 kvadratmeter store driftsbygning omgjort til aske og rundt 100 dyr brant inne.

Men hun ga ikke opp. Tirsdag denne uken inviterte familien til åpen gård og kunne stolt vise fram nyfjøsen og en liten småbruksfjøs ved siden av.

— Det vi opplevde var forferdelig. Men ingen mennesker omkom. Vi må bare bestemme oss for å gå videre, og ikke la brannen definere oss, sier Solveig Bratteng Rønning til Bondebladet.

Hun er invitert til Sømna kro og gjestegård av bondelaget og produsentlaget i Sømna, som står bak seminaret sammen med organisasjonen Kjøtt i Nordland.

"Årets unge bonde"

Arrangøren har også hentet inn Tor Jacob Solberg som ble kåret til "Årets unge bonde" i 2014. Østfoldingen startet i det små, og har bygd seg opp til å bli en stor økologisk produsent i Spydeberg.

— Jeg kjøpte gård på det åpne marked i 2004 og startet med to kuer bunnet i ei bjørk. Jeg er veldig opptatt av rekruttering og ei framtid for norsk matproduksjon, sier han.

Lønnsom utbygging

Fagtemaet som skal tas opp er "Hvordan få til lønnsom bruksutbygging få til lønnsom bruksutbygging av små og mellomstore bruk?"

Antall gårdsbruk i Sømna har gått ned fra 147 i 2001 til 96 i 2014. Jordbrukssjef i Sømna Nils Nyborg er opptatt av å legge til rette for alle.

— Sømna-samfunnet har vist seg å være ekstremt utviklings- og satsingsvillig. I 1997 var melkekvoten på et lavmål og antall bruk i fritt fall. Nå er produksjonen større enn noen gang med 11 millioner liter. Vi må tilpasse det slik at alle i næringen, også de små og mellomstore brukene har mulighet til å lykkes, sier han.

Bygningsplanlegger Svein Åge Vangdal fra Fagteam storfe i Tine kommer for å vise mulige løsninger. Og fra Innovasjon Norge skal Jan-Arne Åsjord og Lyder Sund redegjøre for støtteordningene.

Ny start for "Liv i bygda"

Seminaret er en del av "Liv i bygda"-prosjektet. Det er et samarbeid mellom Sømna og Brønnøy kommune som skal legge til rette for næringsutvikling, bolyst og nyetablering i Sømna og søndre del av Brønnøy.

Landbruksetaten i Sømna tok initiativ til prosjektet i 2014. Etter halvannet års pause tok Hans Gunnar Holand over som prosjektleder i 60 prosent stilling i fjor høst.

— Målet er å skape positiv aktivitet og engasjement i bygda, for å få ut potensialet i regionens største næringen og skape nye arbeidsplasser. Det er naturlig å samarbeide med Brønnøy ettersom søndre del, det vil si Kvervet, Trælnes og Rodal, er fullt ut sosialt og kulturelt integrert i Sømna. Jeg har kontor på kommunehuset i Sømna. Landbruket er et viktig område i arbeidet mitt og jeg ser utviklingen i hele regionen under ett, sier Hans Gunnar Holand.