"Lofoten" på besøk - halvannet døgn forsinket

I tolvtiden fredag seilte hurtigrutens "Lofoten" gjennom Brønnøysundet og la til ved hurtigrutekaien.

Resepsjonist Morten Sagen om bord på skipet forklarer at skipet er på nordgående hurtigrutetrafikk, men kraftig forsinket, siden de snudde på Folda i stormen onsdag kveld og seilte tilbake til Trondheim.

- Nå skal vi egentlig rett til Bodø. Men vi hadde noe last som skulle av i Brønnøysund, noen paller, så det ble et kort anløp her, forklarer Sagen.

- Vi fortsetter snart til Bodø og Tromsø, og så snur vi i Honningsvåg. Forsinkelsen er på over et døgn, vi skulle egentlig vært i Brønnøysund natt til torsdag. Men vi er ved godt mot! forsikrer resepsjonisten.

