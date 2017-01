Hundeeiere etterlyser søppeldunker til hundelort

Line Lyng Hansen, leder i Brønnøy hundeklubb, har selv opplevd å måtte bære poser fyllt med hundebæsj over lengre avstander fordi det ikke var egnede søppelbokser i nærheten.

- Det bør være av allmenn interesse at avføringen ikke ligger igjen på veien, sier hun.

Hun mener at ansvaret ligger hos de aktørene som har med renhold å gjøre i Brønnøy.

- Både kommunen og Shmil kan ta ansvar her. Det bør være av allmenn interesse at det ikke ligger igjen hundebæsj overalt, sier hun.

Hansen mener det positivt om det kommer nye søppelbokser for hundens avføring.

- Det er mye hyggeligere som hundeeier å slippe å bære rundt på hundebæsjen. Det er best hvis det kommer flere steder å kaste det.

Ingen planer per nå

Ole Bjørn Nilsen, teknisk sjef i Brønnøy kommune, forteller at søppelordningen relatert til kasting av hundeposer per dags dato er begrenset.

- Hundeposer går i dag i vanlige dunker. Man kan kaste dem hjemme hos seg selv eller i vanlige avfallsbeholdere ute, forteller han.

Temaet har vært oppe til diskusjon i kommunen før, men Nilsen forteller at det ikke blir aktuelt med det første.

- Det har blitt diskutert, men vi kom vel frem til at det ikke var noe behov per i dag.

Åpen for samarbeid

Øyvind Andreassen, avdelingsleder for Shmil (Søndre Helgeland Miljøverk IKS) i Brønnøy, forteller at det er lite som i dag tyder på at det kommer noen søppeldunker til hundeposer.

- Vi har ikke hørt om at det er et behov, og vi har ingen planer om det nå, forteller han.

Skulle det bli aktuelt med et samarbeid med kommunen ønsker han det velkommen.

- Vi er positive til et eventuelt samarbeid med kommunen dersom de tar kontakt, sier han.