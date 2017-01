Butikksjef: Folk vil ha søndagsåpent

I leserbrevet til tidligere prost på Sør-Helgeland Even Borch, som også publiseres i lørdagsavisen, sier Borch at han mener brustadbu-åpningen ødelegger for helligdagsfreden.

– Til lyden av kirkeklokker kan jeg søndag kl. 11.00 få stille meg i køen av handlelystne brønnøyværinger og få dekket mitt sug etter melk og brød på Bunnpris, skriver Borch i innlegget.

Han mener man krysser en grense.

– Samfunnet går neppe til grunne om vi gjør søndagen til en handledag, men vi har gått over en grense, skriver han.

Samtidig retter Borch kritikk mot Bunnpris sin ledelse og skriver at det både for Bunnpris og andre matbutikker handler om å selge mest mulig.

Borch mener også at kjøpekulturen viser seg fram.

– Jeg blir ikke overrasket om andre matbutikker vil følge etter Bunnpris. «Kjøpekulturen» har vunnet en seier, skriver han.

Ser behovet og ønsket

Ole Skivik, butikksjef i Bunnpris Brønnøysund, forteller at han både ser et ønske og et behov både blant lokale og kunder og tilreisende.

– Vi har flere ganger, både på sommeren og på høsten, men spesielt i løpet av turistsesongen, fått spørsmål om det ikke er mulighet for å handle på søndager, sier han.

Selv ønsker han ikke å blande religion og det dagligdagse.

– Det holder jeg meg for god for, sier han.

Kundenes ønsker

Han har forståelse for helligdagsargumentet til Borch, men mener likevel at brustadbu-prosjektet handler om et ønske fra kundene.

– Personlig tro får folk gjøre som de vil med selv, men vi mener hvertfall at det er marked i Brønnøysund for å ha åpent på søndager, så det står vi helt inne for, sier Skivik.