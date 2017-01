Vindkast på 37,2 m/s registrert i Brønnøy

Det blåser kraftig på Helgelandskysten torsdag formiddag. Nettstedet Portwind registrerte et vindkast på 29,9 m/s - som tilsvarer sterk storm - i Brønnøysund like før klokken 10 i dag. Klokken 10.58 ble det registrert et vindkast på 37,2 m/s i Brønnøysund. Det var det sterkeste vindkastet registrert på Portwind, som har målere langs kysten over hele Norge, i 11.30-tiden torsdag. Sandnessjøen var en god nummer to, der ble det registrert et vindkast på 33,4 m/s i 11-tiden.

Middelvinden registrert ved flyplassen i Brønnøysund var på 14,7 m/s, stiv kuling, mellom klokken 9 og 10. Fra 12 til 13 meldes det styrke 21 i middelvind, noe som tilsvarer liten storm. Det vil ifølge yr.no blåse ganske kraftig hele ettermiddagen før vinden løyer mot kvelden og natten.

I går blåste det også kraftig på Helgelandskysten og lenger nord mot Salten. Det kraftigste vindkastet som ble registrert i Norge av Meteorologisk institutt i går var faktisk i Sømna. Der ble det målt et vindkast på 38 m/s.

Vinden har så langt stoppet hurtigbåten til Vega og ferjesambandet Vennesund - Holm. Flytrafikken går imidlertid som normalt foreløpig.

Følg med på været på BAnetts værstasjon og webkamera.