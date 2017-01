56 prosent flere overgrep ble anmeldt på Helgeland

Det er tallenes tale i Nordland politidistrikts rapport om kriminalitetsbildet i 2016. Fra 1. januar 2016 ble tidligere Helgeland politidistrikt formelt en del av nye Nordland politidistrikt, sammen med de tidligere politidstriktene Salten og Midtre Hålogaland.

Totalt falt antall anmeldte saker i det nye politidistriktet i 2016 med 8,6 prosent fra det foregående året. Dette svarer til en nedgang fra 16.545 anmeldte saker i 2014 og 15.668 i 2015 til 14.320 i 2016. Dette er en nedgang på mer enn to tusen anmeldte saker for hele distriktets del.

Helgeland ser også en nedgang, men denne er mer begrenset, nemlig en nedgang på 7,7 prosent fra 2016, som svarer til en nedgang på i overkant av 300 saker fra 2015. De konkrete tallene er for Helgelands del 4.798 i 2015, 4.599 i 2015 og 4.246 i 2016.

Mindre narkosaker

Enkelte saksområder ser markant nedgang fra 2015 til 2016.

«Annet» (ikke nærmere definert) -30,5 prosent

Narkotika -18,9 prosent

Skadeverk -17 prosent

Vinning (tyveri o.l.) -14 prosent

Trafikk var det største saksområdet for politiet Helgeland i 2016, med 984 anmeldelser, som tilsvarer 23 prosent av alle anmeldte forhold.

Også på andre områder ser man en nedgang, men da i form av ensifrede prosent.

Flere seksuelle overgrep anmeldt

Man kan også se en markant økning innenfor to saksområder fra 2015 til 2016.

Økonomi +63,6 prosent

Seksuelle overgrep +56,1 prosent

Antall anmeldelser innen sistnevnte saksområde har økt fra 121 til 198 fra 2015 til 2016, men dessuten også fra 60 i 2014.

Antall anmeldte seksuelle ovegrep økte også markant i Nordland som helhet, fra 339 i 2015 til 510 i 2016, en økning på 50,4 prosent. Økonomiske lovbrudd økte med 91,7 prosent i hele Nordland.

Man bør ta forbehold om at dette ikke nødvendigvis representerer økning eller nedgang i faktiske straffbare forhold, all den tid andre faktorer også kan spille inn, slik som spisset innsats mot en type kriminalitet og redusert fokus på et annet.

Fallende krimtall på Sør-Helgeland

Tallene for kommunene på Sør-Helgeland (Bindal hører inn under Trøndelag politidistrikt, og er derfor ikke inkludert) er som følger.

Brønnøy: 280 anmeldelser, -6,4 prosent (2015: 299, 2014: 296)

280 anmeldelser, -6,4 prosent (2015: 299, 2014: 296) Sømna: 47 anmeldelser -21,7 prosent (2015: 60, 2014: 38)

47 anmeldelser -21,7 prosent (2015: 60, 2014: 38) Vega: 44 anmeldelser, -4,3 prosent(2015: 46, 2014: 46)

44 anmeldelser, -4,3 prosent(2015: 46, 2014: 46) Vevelstad: 5 anmeldelser, -28,6 prosent (2015: 7, 2014: 10)

For sammenligningens del kan også nevnes at Alstahaug, som er jamnstor med Brønnøy, hadde 353 anmeldte forhold i 2016.

Jobbet mot seksuelle overgrep

I rapporten uttaler politimester Tone Vangen i Nordland:

– Nordland politidistrikt har jobbet målrettet mot bekjempelse av seksuelle overgrep, samtidig som vi har hatt et spesielt fokus på saker som involverer barn. Tallene viser at Nordland politidistrikt har hatt en økning av saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn og voksne, med 50,4% i 2016. I tillegg har vi hatt en økning i antall tilrettelagte avhør, dvs avhør av barn psykisk utviklingshemmede, fra 285 avhør i 2015 til 448 i 2016. Det tilsvarer en økning på 57,2% noe som har vært svært kapasitetskrevende, skriver hun.

Hun understreker at politidistriktet mener det er store mørketall.

– Dessverre har vi fremdeles grunn til å tro at mørketallene knyttet til disse sakene er store. Denne bekymringen knytter seg særlig til saker som handler om seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, hvor vi ikke har hatt en tilsvarende økning i antall saker.

Oppklarer mer, men senere

Ifølge rapporten oppklarer Nordland politidistrikt flere saker enn landsgjennomsnittet.

65 prosent av anmeldte saker oppklares, mot et landsgjennomsnitt på 53,5 prosent.

57 prosent av alle anmeldte seksuelle overgrep blir oppklart. For «prioriterte voldssaker» er dette tallet 52,8 prosent.

Saker som involverer lovbrytere under 18 år oppklares i 77,5 prosent av tilfellene, som er dårligere enn 2015 og 2014, da oppklaringsprosenten var henholdsvis 86,2 og 82,3 prosent for slike saker.

Et område der politidistriktet ikke leverer like imponerende tall er saksbehandlingstid.

Saksbehandlingstiden i Nordland er i gjennomsnitt 100,2 dager. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet, som er 95,7 dager, men likevel en nedgang fra foregående år.

For seksuelle overgrep er saksbehandlingstiden i gjennomsnitt 189 dager i Nordland, som er en knapp økning fra 2015.

«Prioriterte voldssaker» behandles i snitt på 103,5 dager. Dette er så godt som uendret fra 2014 og 2015, men noe over makstiden for slike saker, som er 90 dager.

For lovbrytere under 18 år er behandlingstiden i snitt 32,9 dager. Dette er en nedgang fra foregående år, og også kortere enn kravet, som er maks 42 dager.

2.863 dømt

I 2016 ble det avsagt 2.863 fellende dommer i Nordland.