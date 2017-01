OBS-varsel: Full storm treffer i dag

Akkurat nå blåser det frisk bris på Brønnøysund lufthavn, men vindhastigheten har vært oppe i stiv kuling siste time. Utover dagen skal det imidlertid blåse opp enda mer, og Meteorologisk institutt har sendt ut et OBS-varsel.

Full storm på onsdag

– Det melder sørvest sterk kuling, onsdag kveld blir det vestlig kortvarig full storm, som minker til liten nordvestlig stiv kuling, sier vakthavende meteorolog Jan Erik Skillengreen ved Vervarslinga i Tromsø.

Ifølge ham blir det også en god del regn med sluddbyger, og temperaturene vil ligge på 5-6 plussgrader.

– Med såpass mye vind anbefaler jeg folk å kle seg godt om man skal ut i kveld, sier Skillengreen.

Han fraråder folk å reise med småbåt på sjøen.

– Fra Bodø og sørover er det veldig høye bølger. Man bør ikke dra ut for å fiske i småbåt i dag, det er virkelig ikke å anbefale. På Helgeland blir det opp mot 7-9 meter høye bølger på sjøen, sier meteorologen.

Liten storm torsdag

Også torsdag ser ut til å bli en dag i værets fortegn.

– Det blir nordvest liten storm på ettermiddagen torsdag, som minker til liten kuling på kvelden.

Årsaken til dette er at et lavtrykk ligger vest for Island og beveger seg sørøstover, og legger seg innover land på Kola torsdag morgen.

– Vinden går mot klokka rundt et lavtrykk på den nordlige halvkulen. Derfor blir nordvestlig vind opp i kuling styrke torsdag morgen, som øker til vestlig sterk kuling på formiddagen og nordvestlig periodevis liten storm, avslutter han.