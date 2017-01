Kommunen: - Parkeringsvakt er for dyrt

SV, ved Liv Solli og Steve Saltermark, har bedt administrasjonen i Brønnøy kommune om å se på parkeringssituasjonen i Brønnøysund sentrum. Ifølge politikerne er det mye feilparkering og dårlig skilting, noe som igjen skaper trafikkfarlige situasjoner og er til besvær eksempelvis for rullestolbrukere.

Brønnøypolitikere tar opp parkeringsforhold SV har sendt brev om "kaotiske og utilfredstillende" forhold. Tas opp politisk denne uken.

Mye feilparkering

Saltermark uttalte i tirsdagens møte i driftsstyre I at han opplever at det er vanskelig å finne gode parkeringsplasser i byen, at vareleveranser forhindrer ferdsel i Havnegata og at det foregår betydelig fortausparkering i Brønnøysund.

– Oppmerking på gateplan er nesten fraværende eller bortslitt. Det mangler også håndhevelse av parkeringsreglene. Vi har en del utfordringer på parkering i lille, snille Brønnøysund, sa Saltermark.

Plansjef Gunvald Eilertsen og teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen var til stede i driftsstyret for å svare på SV-politikernes parkeringsspørsmål. Eilertsen åpnet med å justere ned forventningene hos politikerne.

– Vi møter mannsterke her i dag ikke fordi vi har så mye å bidra med, men snarere tvert imot, sa Eilertsen.

Kostbart med parkeringsvakt

Han mener det finnes flere meninger om parkeringssituasjonen i Brønnøysund.

– Er det kaotisk, slik det blir hevdet? Jeg vil si at det nok kanskje er verre i store byer. Det handler nok om øyet som ser, for mange kan det antakelig være uproblematisk, sa Eilertsen.

Han bekreftet likevel at i den tiden Brønnøy hadde parkeringsvakt så ble folk også mye flinkere til å parkere riktig. Dette ødela paradoksalt nok for det økonomiske grunnlaget for parkeringsvakttjenesten.

– Det ble mindre volum på gebyrene, og dette svekket dermed finansieringen for ordningen. Etter at personen som hadde denne stillingen gikk bort har det manglet økonomi til denne funksjonen. Vi har underveis sett på en mulig kombinasjon i forbindelse med en nyopprettet stilling i brannvesenet, men det lot seg ikke gjøre, sier Eilertsen.

Han mener det er vanskelig å både ha gratis parkering og parkeringsvakt i Brønnøysund, fordi parkeringsvakten da må finansieres enten med gebyrer (som det ikke er nok av) eller via kommunale midler (som kommunen har lite av). Dette understøttet teknisk sjef Nilsen.

– Det er gjort forsøkt på utredninger, men vi ser at det er dyrt å etablere en parkeringsløsning og det er kostbart å drifte. Når det gjelder vedlikehold av merking, så er dette en fortløpende aktivitet innenfor et område der vi har svært tøffe prioriteringer. Kommunen er nå på Robek-listen og har vært gjennom en tøff omstilling. Dette gjør ikke saken enklere. Jeg sier ikke med dette at vi ikke skal merke eller skilte, men at forventningene til tempo på slike ting nok må skrus ned, sa Ole Bjørn Nilsen.

Ikke fornøyd med svaret

Steve Saltermark var lite fornøyd med svaret han fikk. Han mener administrasjonen er for defensive.

– Dere er realister begge to, men jeg håper likevel at vi skal greie å snu noe av dette. Det er flere momenter i dette, og jeg tror ikke at alt skal løses umiddelbart. Jeg har likevel en forventning til at noe skal skje - og det rimelig raskt - med enkelte av disse momentene. Jeg forventer eksempelvis at funksjonshemmede skal få benytte plassene som er tildelt til dem, og når det gjelder parkeringsvakt så må det vel gå an at noen fra kommunen bruker noen timer i måneden på å ta seg en runde og sjekke forholdene og dele ut noen gebyrer, sa Saltermark.

Kåre Johan Råbakk (Ap) mente på sin side at parkeringsvakt ikke var løsningen.

– Der tror jeg vinningen går opp i spinningen. Jeg tror det er mye latskap som ligger til grunn for parkeringsproblematikken i byen. Hvis folk bare hadde kunnet gå noen hundre meter dit de skal, så hadde vi ikke hatt et problem. Kanskje folk bare skal ta seg i nakken litt og skjerpe seg, sa Råbakk.

Saltermark hadde lite til overs for Råbakks forslag om å be folk skjerpe seg.

– Jeg tror ingenting på det du sier. Folk skjerper seg ikke av seg selv, man må dele ut bøter, slo han fast.

Administrasjonen lovet å ta med seg innspillene fra driftsstyret og komme tilbake med eventuelle forslag til løsning.

Ny runde på onsdag

I onsdagens møte i driftsstyre II ble parkeringsforholdene i Brønnøysund igjen et tema. Det ble nevnt i møtet at et potensielt hinder for en ny parkeringsordning i byen kan være forholdet inntektene og utgiftene i prosjektet. Inntektene ville bli såppass mye lavere enn utgiftene i forbindelse med prosjektet at det ikke ville bli lønnsomt.

Driftsstyret la også frem forslag om bedre oppmerking av parkeringsplasser i byen. I tillegg til dette ble det uttrykt ønsker om bedret tilrettelegging for handicappede utenfor Havnesenteret. Noen av forslagene til utbedring var blant annet taxi- og bussholdeplass, bedre skilting, og et samarbeid med næringslivet.