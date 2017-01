Store områder uten strøm

Tirsdag kveld får BAnett opplyst fra lesere at strømmen har gått på deler av Torget i Brønnøy.

Strømbrudd

– Rundt 20.30 fikk vi beskjed om at det er strømbrudd på Torget, sier kundeansvarlig for nettsaker i Helgeland Kraft, Frode Dorp, til BAnett.

Ifølge ham kjenner man ennå ikke årsaken.

– Det er for tidlig å si noe om årsak, eller omfang. Vi jobber på for fullt for å få oversikt over omfang og årsak, sa han klokken 20.35.

Hele Torget strømløst

– Siste oppdatering er at hele området på Torget fra byen utover mistet strømmen klokken 20.21, sier Dorp i 21-tiden.

Han opplyser at montører er ute for å undersøke nå.

Også Tverrøya

Til BAnett opplyser en leser at strømmen har gått også på Tverrøya.

– Jeg så eksplosjonen. Står på skadested nå, skriver leseren i en SMS.

Han forteller klokken 21.10 at han varslet Helgeland Kraft rundt 20.50, men at ingen montører har kommet til stedet.

Saken oppdateres