Statoil leter etter leverandører i nord

Når et av verdens største flytende produksjonsskip for olje og gass skal bygges og settes i drift utenfor kysten av Finnmark, ønsker Statoil å kartlegge hvilke muligheter som finnes for leverandørindustrien i nord, skriver leverandørnettverket Petro Arctic i en pressemelding.

Planlagt start i 2018

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til eksisterende og framtidige petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter i Nord-Norge og Barentshavet, og organisasjonen skal på oppdrag fra Statoil kartlegge nordnorske leverandører til Johan Castberg-utbyggingen, som er planlagt i perioden 2018 til 2022, med forbehold om en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2017.

- Johan Castberg-utbyggingen gir betydelige muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser i hele Norge. Johan Castberg-prosjektet, som har et investeringsanslag på mellom 50-60 milliarder kroner, kommer til å utgjøre en betydelig del av aktiviteten på norsk sokkel i flere år. Gjennom denne kartleggingen ønsker vi å tilrettelegge og synliggjøre muligheter for aktuell leverandørindustri i Nord- Norge, sier Marit Lind i Statoil, leder for anskaffelser Johan Castberg, i pressemeldingen.

Ringvirkninger i Nord-Norge

Kartleggingen av nordnorske leverandører gjelder mange ulike område av utbyggingen i Barentshavet. Først ut er leverandører til fabrikasjon av havbunnsutstyr, større elementer til selve skipet som flammetårn og prosessmoduler, lagerområder og ikke minst betydelige mengder med pukk/grus til bruk ute på havbunnen.

- Johan Castberg-feltet vil bestå av cirka 30 offshorebrønner, og er en av de største subseautbyggingene i industrien nå. Fabrikasjon av utstyr og selve installasjonsfasen på havbunnen vil kunne gi betydelig ringvirkninger til industrien i Nord-Norge. Det er derfor av stor betydning at Statoil synligjør og gir leverandører i nord mulighet for å konkurrere om disse oppdragene, sier Kjell Giæver i Petro Arctic, som mener at leverandørnæringen i Nord-Norge har vært i stor utvikling de siste årene og framstår meget konkurransedyktig både på pris og kvalitet.