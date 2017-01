Laks og ørret i Sausvassdraget skal video-registeres

På midten av 90-tallet ble det utarbeidet en forvaltningsplan for ferskvannsfisk i Nordland. Sausvassdraget ble den gang vurdert som et av fylkets viktigste vassdrag målt ut fra potensiell forventet årlig produksjon av laks og ørret, men de siste årene har det er vært lite fisk i vassdraget. Det blir det nå gjort en innsats for å endre, skriver Marine Harvest i en pressemelding.

Videoregistrering

- Sausvassdraget er en unik perle på Helgeland med en lang historie. Vi er en ivrig gjeng som i årevis har jobbet med å forvalte vassdraget til det beste for regionen. Nå har vi i tillegg klart å få med kommunen og Marine Harvest på et større samarbeid. Vi gleder oss enormt til våren, sier styreleder i Sausvassdraget grunneierlag, Knut Lysfjord.

Samarbeidet med kommunen og verdens største oppdrettsselskap omfatter blant annet videoregistering flere steder i vassdraget gjennom hele fiskesesongen. Lysfjord håper dette vil gi eksakt informasjon om antall fisk og størrelse i elvene.

Fangstene i Sausvassdraget på 90-tallet lå på rundt 300 laks og ørret hvert år, noe som tilsier at det trolig vandret opp et sted mellom 500 og 3.000 laks hvert eneste år i vassdraget. Fra 2000 til 2008 var det svært lite fisk i vassdraget, noe som medførte at fangst av laks ikke har vært tillatt siden 2008. Det har siden 2008 vært gjort flere forsøk på å kartlegge gytebestanden av laks gjennom ruser eller drivtellinger, men med bakgrunn i vassdragets uvanlige oppbygning har dette vært mindre vellykket.

400.000 fra oppdrettere

Også vannområdekoordinator i Velfjorden, Lovise Vårhus, er begeistret for initiativet.

- Ved å bidra til kartleggingen av Sausvassdraget vil vi få viktig informasjon om potensielle forbedringer. Det er enormt morsomt å få med seg Marine Harvest og grunneierlaget i dette arbeidet, sier hun.

Marine Harvest, som har en rekke oppdrettsanlegg i området, bidrar med 400.000 kroner til finansiering av prosjektet. (akkurat slik fylkesmannen foreslo i fjor).

- Sausvassdraget, Velfjorden og kommunen er svært viktige for Marine Harvest og våre ansatte. Historisk har Velfjorden hatt utfordringer knyttet til lakselus, men de to siste årene har vi gjort enorme fremskritt og det har blitt iverksatt en rekke tiltak, sier miljø- og myndighetskontakt i Marine Harvest, Are Moe.

- Har løst deler av luseutfordringen

I fjor bestod Marine Harvest sine anlegg i området kravene i miljø- og bærekraftsertifiseringen ASC. På det nåværende tidspunkt skriver selskapet at de ser ut til å ha løst deler av luseutfordringen i Velfjorden, men Moe mener det fortsatt er rom for forbedringer.

- Med et ønske om ytterligere forbedringer tror vi at et samarbeid med kommunen og grunneierlaget vil bidra til økt forståelse knyttet til potensielle påvirkninger. Videoovervåkningen vil bidra til at vi får en god oversikt over bestanden og forhåpentligvis viser den at det er mulig å begynne å fiske igjen, sier Moe.