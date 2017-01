Jetfly fra Brønnøysund vil kreve ny rullebane.

Widerøe har kjøpt tre jetfly fra produsenten Embraer, og har opsjon på ytterligere tolv fly. Embraer er en brasiliansk flyprodusent som har produsert E-Jet siden 2004, og nå utvikler nå arvtageren til E-jet familien, E2. Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn sin forgjenger. E2 skal leveres i tre versjoner; E175-E2 med inntil 90 seter, E190-E2 med inntil 114 seter og E195-E2 med inntil 138 seter.

Ikke på kortbane

Det er likevel lite som tilsier at de nye flyene skal kunne fly fra Brønnøysund.

– Flyene vi har kjøpt kan ikke brukes på kortbanenettet. Vi ønsker å videreutvikle dagens ruter og se på nye muligheter. Noen kontrakter er i sikte. Vi vil også tilby wet lease-avtaler med fly og mannskap til SAS og Norwegian, sier konserndirektør i største eier Torghatten ASA og nestleder i Widerøe-styret, Brynjar Forbergskog i tirsdagsavisen.

Ifølge lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen er de to største flytypene som kan fly fra Brønnøysund lufthavn i dag Dash 8 300 (50 seter) og ATR-72 600 (70 seter).

– Det er de største flytypene definert i sertifiseringen vår per nå, sier han.

De nye flyene fra Embraer kan altså ha mellom 90 og 138 seter.

Trenger lange rullebaner

– Hva skal til for å kunne ta ned så store jetfly i Brønnøysund?

– Jetflyene må kunne benytte det vi har av rullebane i dag. Hvis ikke kreves det lengre, bredere og større rullebane enn i dag, og det er jo en stor investering. Det kommer an på type fly og hvor mye den er oppsatt med av seter, bagasje og vekt ved avgang, og rekkevidde. Skal du bare til Bodø og Trondheim kan du fly med mindre fuel, og da blir det lettere. Skal man langt må man gjerne ha maks med fuel, og kanskje gå ned på antall seter, mener han.

Flyene fra Embraer behøver alt fra 1.650 til 1.900 meter rullebane, avhengig av lengde med maksimal vekt. Med kortere rekkevidde og mindre last kan rullebanelengden være fra 1.250 til 1.550 meter.

– Det er ingen planer som foreligger fra Avinor sin side for å utvide til noen lengre rullebane enn det vi har i dag, understreker Johnsen.

I dag har Brønnøysund lufthavn en rullebane på 1.199 meter.

Spennende for Widerøe

Transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet i Bodø mener Widerøe ser fremover med anskaffelsen av nye fly.

– Det er jo veldig spennende at de tenker fremover, og satser offensivt i et marked man forventer vil endre seg litt fremover. Det vil nok bli mindre statlige kjøp fremover på grunn av endret flyplasstruktur som gjør at mer av trafikken kan gå kommersielt. Da trenger de andre typer flyfor å være konkurransedyktige, mener han.

Flyplass på Mo?

Ett slikt eksempel kan være en eventuell flyplassutbygging på Mo i Rana.

– Det er et nærliggende eksempel. Dersom det bygges en ny flypålass på Mo med lengre rullebane, må de ha større fly for å operere derfra. Flytypen de har anskaffet nå passer til dette, mener han.

Han understreker at en slik utbygging ikke er sikkert.

– Det kommer nok noen signaler om flyplass på Mo i Nasjonal transportplan i april. Jeg skal ikke tippe, men kommer det en ny flyplass i Norge i nær fremtid er Mo mest sannsynlig. De jobber med ny flyplass i Lofoten, men der har Avinor satt strek over Gimsøy på grunn av dårlig værmessig tilgjengelighet, sier Solvoll.

Stor risiko, men nøedvendig

Ifølge transportforskeren er det risiko forbundet med å gjøre store investeringer.

– Det er jo en stor risiko å kjøpe nye fly, men kanskje er det en enda større risiko å sitte på baken uten å gjøre noe. Fremtiden ligger nok ikke i små fly. Skal man vokse må det større flymaskiner til, og de forventer vel heller ikke å vinne alt på kortbanenettet fremover, sier han.

Nylig fikk Ola Giæver jr. og FlyViking en godkjenning han behøver fra Luftfartstilsynet.

– Giæver er jo på banen, og mens DAT ikke var konkurransedyktige sist kan det komme mer konkurranse på banen etter hvert. Giæver kan nok begynne å fly, men jeg har ikke noen tro på at han vil overleve lenge som aktør. Det er litt synsing, men det er klart han etablerer et flyselskap med ett fly. Skal du etablere deg i et marked må du har ryggrad til å gå med underskudd i flere år. Det er spennende med nye aktører, men jeg har ikke veldig stor tro på det prosjektet. Det store spørsmålet er hvordan han skal få kunder. Uten FOT-rutene må han operere kommersielt, og med et konsept der du ikke kan ta med bagasje er det jo litt begrenset hvilke kunder du får, og med bare ett fly blir frekvensen også veldig begrenset, mener han.