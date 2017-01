Flere hundre var uten strøm i Brønnøy

Tirsdag kveld fikk BAnett opplyst fra lesere at strømmen har gått på deler av Torget i Brønnøy.

– Montørene har konstatert at en isolator er ødelagt og må skiftes. Feilretting pågår, og vi håper jobben er gjort innen en til halvannen time, sier kundeansvarlig for nettsaker i Helgeland Kraft, Frode Dorp til BAnett i 22.10-tiden.

Etter dette var strømmen tilbake hos kundene.

Strømbrudd

Det var rundt 20.30 Helgeland Kraft vi beskjed om at det er strømbrudd på Torget.

– I morgen treffer været dere Meteorologene er usikre, men likevel sikre på at det vil bli mye vind onsdag.

– Det er for tidlig å si noe om årsak. Vi jobber på for fullt for å få oversikt over årsak, sa han klokken 20.35.

I 21-tiden var det klart at hele området på Torget fra byen utover mistet strømmen, og da var montører ute for å undersøke. Cirka 630 kunder var berørt på dette tidspunktet.

Isolator på Tverrøya

Den utløsende årsaken til strømbruddet var en isolator på Tverrøya.

En leser som kontaktet BAnett mente at den skal ha eksplodert. Han opplyste at strømmen var tilbake på Tverrøya klokken 19.57.

– Det var isolatoren som måtte skiftes på Tverrøya. Vi hadde en lignende hendelse i Sandnessjøen, med en isolator. Jeg er litt usikker på årsakssammenhengen for hvorfor den røyk. Isolatorene henger jo i hver stolpe, det er mange av de for å si det slik. Det kan være værmessige ting som har skjedd. Vi har hatt mye vær i jula, og det kan være ting vi ikke oppdaget da, og så kommer det mer vær, og så ryker det. Men det er bare en teori. Det kan altså være ting som er nesten er røket, og så ryker det neste gang det blåser opp, sier Dorp.

Håper å slippe brudd onsdag

Om man ser bort fra romjula forløp 2016 uten nevneverdige værproblemer for Helgeland Kraft. Dorp tror ikke onsdagen blir noen ekstremdag hva angår strømbrudd.

– Vi tror vi slipper strømbrudd i dag, det er lenger nord det blir sterkest vær, men man vet jo aldri. Vi har hatt nok vær på Helgeland så langt, sier han.