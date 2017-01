Flere hundre uten strøm i Brønnøy

Tirsdag kveld får BAnett opplyst fra lesere at strømmen har gått på deler av Torget i Brønnøy.

Siste: – Montørene har konstatert at en isolator er ødelagt og må skiftes. Feilretting pågår, og vi håper jobben er gjort innen en til halvannen time, sier kundeansvarlig for nettsaker i Helgeland Kraft, Frode Dorp til BAnett i 22.10-tiden.

Strømbrudd

– Rundt 20.30 fikk vi beskjed om at det er strømbrudd på Torget, sier Dorp, til BAnett.

Ifølge ham kjenner man ennå ikke årsaken.

Hele Torget strømløst

– Det er for tidlig å si noe om årsak. Vi jobber på for fullt for å få oversikt over årsak, sa han klokken 20.35.

– Siste oppdatering er at hele området på Torget fra byen utover mistet strømmen klokken 20.21, sier Dorp i 21-tiden.

Han opplyser at montører er ute for å undersøke nå.

Det er cirka 630 kunder berørt.

Også Tverrøya

Til BAnett opplyser en leser at strømmen har gått også på Tverrøya.

– Jeg så eksplosjonen. Står på skadested nå, skriver han i en SMS.

Ifølge ham er det en isolator på en høyspentmast det er snakk om.

Han fortalte klokken 21.10 at han varslet Helgeland Kraft rundt 20.50, men at ingen montører har kommet til stedet.

På Tverrøya

Leseren mener bruddet på Tverrøya kan være årsaken til bruddet på Torget, og klokken 21.25 er folk fra Helgeland Kraft på stedet.

Han opplyser at strømmen er tilbake på Tverrøya klokken 19.57.

– Vi har fått den beskjeden, og montørene er på vei ut. Vi vet akkurat nå ikke hva det er snakk om, siden vi ikke har kommet frem. Det er for tidlig å si noe om årsaken, sa Dorp klokken 21.15.