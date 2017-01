Meteorologisk institutt har gått ut med farevarsel for Helgeland onsdag. Men hvordan været vil treffe er ennå ganske usikkert.

Opp mot liten storm

– Akkurat hvor mye vind det blir er vi litt usikre på nå, vi er også litt usikre på hvor det treffer. Uansett blir det vind, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Vervarslinga i Tromsø til BAnett tirsdag ettermiddag.

Ifølge ham vet meteorologene mer om dette utover tirsdag kveld og onsdag morgen.

– For Sør-Helgelands del er det foreløpig i alle fall snakk om stiv og sterk kuling, kanskje liten storm, men prognosene våre er sprikende, sjelden sprikende, faktisk, sier han.

Treffer i morgen

Konklusjonen er uansett uendret:

– I morgen treffer været dere. Uansett vil det blåse mye, det vil komme nedbør som starter allerede natt til onsdag på Sør-Helgeland.

Vi slipper likevel lettere på Helgeland enn andre steder.

– Nå har vi sendt ut et ekstremvarsel fase a. Det vil si at vi har en økt overvåkning. Men det gjelder fra Salten og nordover mot Vest-Finnmark. Helgeland virker å komme relativt lett fra det. Folk langs kysten er jo heller ikke uvante med en sterk kuling. Utpå dagen onsdag kveld går vinden mer vestlig og over i sørvestlig, og da blir det nok bare en sterk bris, sier Skoglund.