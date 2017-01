Støtter dieselforbud i Oslo

Fra tirsdag morgen er det dieselbil-forbud i Oslo sentrum. De som kjører dieselbil kan få 1.500 kroner i gebyr (men politiet sier de ikke kommer til å sette inn ekstra mannskap i jakten på dieselbilister). Diesel-forbudet er et strakstiltak for å bedre luftkvaliteten i hovedstaden.

Har astma selv

Ap-stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen fra Bindal bor i Oslo sentrum i ukene - og har dieselbil. Hun sier at hun støtter forbudet.

- Absolutt. Dette handler om livene til de som har astma og luftveisproblemer. Jeg har leilighet i Oslo sentrum, og jeg ser luftforurensingen på støvfilla. I tillegg har jeg astma, og jeg merker forurensingen. I dag gikk jeg fra Stortorvet til Stortinget, og da ble jeg ganske tett. Men dette tror jeg at jeg ville synes uansett.

Kollektivtrafikk

Berg-Hansen mener man må skille mellom bensin og diesels virkning på klimaet og lokale forhold.

- Luftforurensing av denne typen er ikke et like stort problem i Brønnøy i Bindal. Jeg møter folk i distriktene som er forbannet på nye dieselavgifter. Klimamessig er diesel å foretrekke, men her handler det om forholdene i store byer. Der er jeg veldig tilhenger av at man gjør alt man kan for å gjøre det levelig for de som har luftveisproblemer. Jeg er på deres side, selv om jeg er fra Bindal og kjører dieselbil. Jeg ser at noen må stå tidligere opp for å komme seg på jobb når de ikke får kjøre dieselbil. Men det er forskjell på å bo i Oslo og i Vevelstad og Velfjord - her kommer man seg rundt med kollektivtrafikk. I Oslo er det å få parkert bilen det største problemet.