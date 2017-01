Brønnøypolitikere tar opp parkeringsforhold

Før jul tok kommunestyrepolitiker Steve Saltermark opp parkeringskulturen i Brønnøysund i avisa. SV-representanten, som også leder Råd for likestilling av funksjonshemmede i Brønnøy, etterlyste bedre skilting og refset bilister for å stå på handikapp-plass uten å ha bevis for det.

Savner håndhevelse

12. januar mottok brønnøyrådmann Pål Trælvik et brev fra Brønnøy SV om saken. Liv Solli og Steve Saltermark skriver at parkeringsforholdene i deler av Brønnøysund har vært kaotiske og utilfredstillende over lang tid.

- Dårlig skilting, manglende oppmerking og ingen håndhevelse av parkeringsbestemmelsene har over tid skapt nærmest "lovløse" tilstander. Brønnøy SV ber rådmannen starte et arbeid, politisk og administrativt, som kan skape forbedringer på dette området. I den forbindelse ber vi også om at saken legges fram til førstkommende møter i driftsstyrene 1 og 2, skriver de to SV-politikerne.

Orienteringssak

Og rådmannen har lyttet til Solli og Saltermark: Parkeringsforholdene i Brønnøysund står på sakskartet til driftsstyre I tirsdag denne uken og i driftsstyre II onsdag.

I morgen står parkeringsforholdene i Brønnøysund som orienteringssak for driftsstyre I ved leder for plan og utvikling i Brønnøy kommune Gunvald Eilertsen. Også i driftsstyre II-møte onsdag står parkeringsforhold i Brønnøysund oppført som orienteringssak.