OBS-varsel om glatt og vanskelig føre

Nord-Norge kan få en kortvarig periode med storm og orkan på onsdag dersom de mest alvorlige prognosene stemmer.

– Folk må sikre løse gjenstander. Og når uværet kommer bør de holde seg inne, sier statsmeteorolog Tore Vassbø til NRK.

Meteorologisk institutt går nå ut med et såkalt fase A-varsel, som betyr at det kan bli ekstremvær og at meteorologene øker sin overvåkning av uværet. I neste fase bekreftes eventuelt ekstremværet, som da får et navn.

Den kraftige vinden forventes å treffe Nordland først, onsdag ettermiddag. Sør-Helgeland ser ut til å gå klar av den verste vinden, men vindprognosene viser at det i våre region kan bli vind opp mot full eller sterk storm i noen timer på onsdag.

For tirsdag er det sendt ut OBS-varsel for Helgeland om vanskelige kjøreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvær.

Det er også gitt kulingvarsel for Helgelandskysten, med varsel om vind opp mot stiv eller sterk kuling fra sørvest fra mandag formiddag til natt til tirsdag.