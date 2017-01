Nå kan du kreve mat ved ferjeforsinkelse

Direktivet ble tatt inn som en endring av båtpassasjerrettforordningen og vedtatt i Stortinget 14. mars i fjor. De nye reglene trådte i kraft fra 1. januar.

Formålet med endringen er å gi båtpassasjerer i hele EØS-området like rettigheter.

I de nye reglene står det blant annet at når et ferjeselskap har rimelig grunn til å tro at persontransport blir innstilt eller forsinket med mer enn 90 minutter ut over fastsatt avgangstid, skal passasjerer som reiser fra havneterminaler tilbys gratis snacks, måltider eller forfriskninger "som står i et rimelig forhold til ventetiden, forutsatt at dette er tilgjengelig eller kan skaffes til veie på en rimelig måte".

Dårlig vær ingen unnskyldning

Regiondirektør Edith Nøkling i Forbrukerrådet sier til NRK at dette gjelder selv om forsinkelsen skyldes dårlig vær.

Dette betyr at ferjepassasjerer kan klage til ferjeselskapet hvis man blir stående på kaien. Ifølge Nøkling er det viktig å ta vare på eventuelle kvitteringer.

– Det skal være enkelt å få pengene tilbake. Det er ferjeselskapenes plikt. Det er egentlig ferjeselskapenes plikt å informere om disse rettighetene også, sier hun til NRK.

Reisende kan også få dekket overnatting av ferjeselskapene, under de nye reglene.

Direktør Stein Andre Herigstad-Olsen hos Torghatten Trafikkselskap sier at selskapet jobber for å sette seg inn i de nye reglene, og at de ikke ønsker å kommentere dette før så er gjort.

- Men på generelt grunnlag kan jeg si at TTS selvfølgelig retter seg etter pålegg og regler fra myndighetene, sier Herigstad-Olsen.

Ny klagenemnd

Hvis en klage fra en passasjer ikke blir tatt til følge, kan man ta saken videre til Transportklagenemnda. Dette er også en ny ordning som Samferdselsdepartementet gjennomførte fra årsskiftet. Her er det nedfelt at alle transportører plikter å ha et system for å behandle klager fra passasjerene.

– Vi åpner Transportklagenemnda for klage fra passasjerer på rutegående fartøy. Det betyr at passasjerer som ikke får medhold i klagen sin til transportøren, kan bringe saken videre til en nøytral nasjonal klagenemnd, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Nemndas vedtak er imidlertid kun rådgivende, og ikke juridisk bindende. Men dersom en transportør ikke vil rette seg etter nemndas vedtak må de begrunne dette.