Det meldes sterk kuling, snø og haglbyger

Meteorologisk institutt har lørdag gått ut med et kulingvarsel for området Rørvik til Sandnessjøen. Det meldes vestlig sterk kuling fra sent lørdag kveld. Vinden skal minke igjen sent søndag formiddag.

Vinden skyldes det meteorologene beskriver som et "hissig lite lavtrykk" vest for Lofoten.

Lavtrykket vil også bringe med seg kraftige snø- og haglbyger og - muligens - torden i bygene i Nordland natt til søndag.

For Brønnøysund meldes det ikke om spesielt store nedbørsmengder, men nedbørsmengdene øker kraftig på jo lenger inn i landet man kommer - ifølge yr.no.

Følg med på været på BAnetts værstasjon og webkamera.