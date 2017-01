Dame slo mann med veske

Klokken 01.48 natt til lørdag skriver politiet på Helgeland på twitter at det ble meldt om slossing ved drosjesentralen i Mosjøen. Da politiet kom til stedet like etter at meldingen var mottatt var det imidlertid rolig på stedet.

- Kun en persjon som ventet på drosje, konstaterer politiet.

Like etterpå, klokken 01.58, melder politiet at et samboerpar kranglet utenfor et hotell i Mosjøen.

- Dame slo til mannlige part med sin veske. Forholdet blir muligens anmeldt, skriver politiet.

Klokken 04.10 ble det klaget på festbråk fra en privatadresse i Mo i Rana, men da patruljen kom til stedet var det rolig.