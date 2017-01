Bunnpris åpner brustadbu

Det bekreftet driftssjef i Bunnpris, Ørjan Skonseng, til Brønnøysunds Avis torsdag formiddag. Butikken den første dagligvarekjeden i Brønnøysund som åpner butikken sin på søndager.

- Vi ser en mulighet i markedet. Kundene ønsker å ha muligheten til å handle på søndager, og vi ønsker å gi dem den muligheten, sier driftssjefen.

Overtar lokalene

Brønnøysunds Avis skrev i august i fjor at bakeriet og kafèen Den glade kalori ble kunngjort konkurs. Bakeriet ble etablert i 2011 og holdt til i arealet som Bunnpris nå overtar.

- Det åpnet seg en mulighet da kafèen ble nedlagt. Vi var usikker på hva vi skulle gjøre, og vi har ikke troen på videre kafèdrift. Derfor valgte vi å bruke arealet selv, forteller driftssjefen.

Bakgrunnen for kallenavnet

Brustadbu-uttrykket ble til som følge av at Arbeiderparti-regjeringen ved den daværende barne- og familieministeren, Sylvia Brustad, la frem forslag til regulering av butikkers åpningstider.

Reguleringene medførte at daglivarebutikker og kiosker ikke var omfattet av begrensingene for åpningstidene som loven medførte, såfremt utsalgsstedene var under 100 kvadratmeter.

Disse butikkene fikk dermed kallenavnet "brustadbu".

