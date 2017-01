To lensmannskontor i Nordland berges, men ikke Sømna

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og Politidirektoratet har nå laget den endelige lista for hvordan politiet skal organiseres i framtiden. De i store trekk fulgt politimesterens innstilling, det vil si at Sømna lensmannskontor legges ned.

To justeringer

Men Nordland er ett av to politidistrikter hvor de blir justeringer i forhold til politimesterens tilrådning.

* Lensmannskontoret i Grane og Hattfjelldal blir opprettholdt.

Begrunnelse fra Politidirektoratet: Politimesterens foreslåtte løsning innfridde kravene til reisetid for publikum (maks 45 minutter for 90 prosent av befolkningen) Likevel er det store områder uten tjenestested. POD mener det er gode argumenter for å opprettholde dette lensmannskontoret. Det bryter opp den lengste strekningen i landet uten tjenestested - mellom to distrikter.

* Lensmannskontoret på Kjøpsvik (i Tysfjord kommune) blir opprettholdt.

Begrunnelse fra Politidirektoratet: Mange av de samme vurderingene som for Grane og Hattfjelldal lensmannskontor- nesten like lange strekninger.

Også her innfridde politimesterens forslag reisetidskravene som Stortinget har satt, men med relativt liten margin, sammenlignet med andre deler av landet. Politimesteren i Nordland kan beslutte å dekke polititjenesten for Tysfjords vestside med utgangspunkt fra kontor på Innhavet, i et samarbeid med Indre Salten lensmannsdistrikt.

- Vi har gjennom hele prosessen har hatt en god dialog i politiets nasjonale ledergruppe om den nye organiseringen av norsk politi. Jeg mener at strukturen som er lagt, sammen med de andre tiltakene som det arbeides med i omstillingen av politiet, legger godt til rette for at polititjenesten i distriktet skal bli bedre, sier politimester Tone Vangen.

Klagefrist

Politiet i Nordland skal bestå av 23 tjenestesteder og 11 politistasjons/lensmannsdistrikter. Antall geografiske driftsenheter (GDE) og plassering av hovedsetet i GDE skal avgjøres lokalt og var dermed ikke en del av politidirektoratets beslutning. Det tas sikte på avgjørelse i februar.

Strukturen er i stor grad på plass, men nærpolitireformen fortsetter. Politiet har fremdeles et stort stykke arbeid igjen når det kommer til å styrke og utvikle polititjenesten i årene framover, framhever Nordland politidistrikt i sin pressemelding.

- Vi skal blant annet endre måten vi jobber på, ta i bruk nye verktøy og ikke minst jobbe med bedre styring og ledelse. Denne jobben har vi startet på, men det er fortsatt en lang og spennende jobb igjen, understreker politimester Vangen.

Kommunene har adgang til å klage på Politidirektoratets beslutning. Klagefristen er satt til 10. mars 2017. Politiet må derfor vente til klagefristen er utløpt og beslutningen er endelig. For Nordland sin del vil det nye politidistriktet rent operativt bli samkjørt den 31. mai 2017 med at den nye operasjonssentralen i Bodø får ansvaret for hele Nordland. Endringene i strukturen vil komme på plass etter sommeren.