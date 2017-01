Oxholm vil ikke betale

I 2013 inngikk Nordland fylkeskommune og Brønnøy kommune en samarbeidsavtale om opparbeiding av den sjørettede delen av Rugåshylla i Hommelstø, der området skulle opparbeides med park- og gangareal mot sjøkanten. I det vedtatte budsjettet ble det lagt inn 127.000 kroner til paviljong og 120.000 kroner til marinaanlegg.

Aage Oxholm, investor og daglig leder av Sjøeng Handel AS i Hommelstø, var med i den opprinnelige avtalen som privat bidragsyter, med en sum på 900.000 kroner.

Forsinket flytebrygge

I et brev til Brønnøy kommune datert 16. desember 2016 gjør Oxholm, gjennom sin advokat Rune H. Petersen, det klart at han ikke akter å betale dette beløpet. Brønnøy kommune har sendt en faktura på det beløpet til Oxholm, med forfall 20. desember.

– Jeg ser ikke grunn til å gå inn på alle detaljer i sakens faktum. Det fremstår imidlertid som klart at min klient ikke er forpliktet til å betale det mottatte kravet, heter det i brevet.

Oxholms argument er at prosjektet ikke ble ferdigstilt slik som var forutsatt for at Oxholm skulle bidra med beløpet. Det springende punktet er at flytebrygge ikke var klar innen fristen, slik han opplever det.

Beklagelig

Brønnøy-ordfører Johnny Hanssen (Ap) beklager at saken har nådd dette stadiet.

– Det er jo en sak som vi sender over til våre advokater. Det er svært beklagelig at saken er der den er i dag. Prosjektet som sådan har jo vært fantastisk for Hommelstø, og det siste som har manglet er å få på plass flytebrygga. Den kom på plass i fjor høst, sier han.

– Noen kommentar til saken som den står nå, utover dette, har jeg ikke.

Uenigheter om størrelsen

Han mener at flytebrygga ble utsatt på grunn av uenigheter om den.

– Det var planlagt en brygge på seks meter, Oxholm ville ha en større. Det var en utfordring, blant spørsmålet om hvem som skal drifte den. Derfor har det tatt lenger tid. Vi har hatt en dialog med Oxholm, men han mener kanskje at vi ikke har hatt god nok dialog. Vi har fått aksept fra fylket for at vi ble litt mer forsinket, sier Hanssen.